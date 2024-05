U-BOAT Darkmoon Unico: l’orologio vintage in edizione numerata

L’orologio U-BOAT Darkmoon Unico è un capolavoro di design e artigianalità, che unisce il fascino del vintage con l’innovazione moderna.

Italo Fontana, designer di U-BOAT, ha sempre nutrito una profonda passione per gli oggetti vintage, ricchi di storia e plasmati dal tempo. Questa sua passione si riflette nella collezione Darkmoon, culminando nella creazione di un orologio unico nel suo genere: Unico. Questo segnatempo da 44 mm rappresenta un ponte tra passato e futuro, che gioca sia con la modernità che con gli stilemi del passato. Ogni esemplare, realizzato a mano, è un tributo all’artigianalità e alla cura del dettaglio, rendendo ogni pezzo diverso dagli altri.

Unico si distingue per la sua cassa in acciaio PVD bronzo, sottoposta a uno speciale trattamento manuale con diversi acidi sovrapposti. Questo processo conferisce alla cassa un effetto ossidato e anticato, che si estende anche al quadrante, protetto da un vetro zaffiro bombato antiriflesso di altissima qualità. La cassa è completamente riempita di un bagno d’olio, secondo l’innovativo concetto di Oil Immersion, che, insieme alla bolla di compensazione e al quadrante bombato con numeri e indici neri, amplifica l’effetto visivo tridimensionale. Le imperfezioni generate dall’ossidazione rendono ogni orologio davvero “one of a kind”.

Sul retro della cassa, l’innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) consente la sostituzione rapida della batteria del movimento svizzero Ronda 712.3, lubrificato in bagno d’olio. Questo sistema innovativo non solo facilita la manutenzione, ma include anche un QR code che permette all’utente di accedere a un’esperienza digitale esclusiva nell’universo U-BOAT.

Unico è impermeabile fino a una profondità di 50 metri. Il look vintage dell’orologio è completato da un cinturino color cognac, realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. La pelle invecchiata con procedimenti naturali e la fibbia ad ardiglione in acciaio con trattamento PVD bronzo invecchiato, creano un’armonia perfetta con la cassa, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte U-Boat

Copyright Image: Sinergon LTD