Seiko Prospex 2024: tre nuovi orologi subacquei per il centenario

La collezione Prospex 2024 di Seiko celebra il centenario dl marchio con l’introduzione di tre nuovi orologi subacquei, ispirati dal leggendario SPB143J1.

Seiko celebra il suo 100° anniversario con l’introduzione di tre nuovi modelli nella collezione Prospex. Tra questi spicca un’edizione speciale con dettagli dorati che omaggiano un secolo di eccellenza orologiera. Questi modelli non solo rappresentano l’apice della tecnologia e del design di Seiko, ma sono anche un tributo all’heritage di un’iconica serie di orologi diver lanciata nel 2020.

L’SPB143J1, modello di spicco introdotto nel 2020, è stato la base di ispirazione per i nuovi segnatempo, conosciuto per la sua resistenza all’acqua fino a 200 metri e una riserva di carica di 70 ore. I nuovi orologi, evoluzione diretta dell’SPB143J1, spingono ulteriormente i confini della performance con migliorie significative in termini di impermeabilità, leggibilità e confort.

Il Seiko Prospex SPB451J1, con quadrante blu, e l’SPB453J1, con quadrante nero, sono equipaggiati con il calibro 6R55, un movimento sviluppato internamente che offre fino a 72 ore di riserva di carica. Questo è il primo utilizzo del Calibro 6R55 nella collezione Prospex, marcando un significativo passo avanti nella precisione e nell’efficienza degli orologi Seiko. Oltre a questo, la capacità di resistere all’acqua è stata incrementata fino a 300 metri, una novità per gli orologi subacquei della serie che non sono destinati all’immersione in saturazione.

Il design è stato ottimizzato per migliorare il comfort senza sacrificare la funzionalità. Ogni modello è stato progettato per essere più compatto, con un diametro di 40 mm, distanza tra le anse di 46,4 mm e uno spessore di 13 mm. Le lunette, realizzate in acciaio inossidabile con un inserto in alluminio, presentano indici e numeri arabi incisi al laser per garantire durabilità e leggibilità nel tempo. Il bracciale, con maglie più corte e fibbia ridimensionata, garantisce un’aderenza perfetta al polso, migliorando l’esperienza complessiva di indosso.

In occasione del centenario, Seiko introduce una speciale edizione celebrativa con quadrante grigio antracite e dettagli dorati. Questo modello include un cinturino aggiuntivo realizzato con bottiglie di plastica riciclate e tessuto secondo l’antica tecnica giapponese Seichu.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Seiko

Copyright Image: Sinergon LTD