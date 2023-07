Breil Manta 1970 Solar: la nuova collezione di cronografi

Breil Manta 1970 Solar è la nuova proposta nel contesto dell’iconica collezione di orologi Manta, oggi dotati di un calibro alimentato ad energia solare. I cronografi Manta 1970 Solar esprimono la quintessenza dell’orologeria al maschile di Breil che, nel tempo, si è evoluta mantenendo intatta la personalità di un segnatempo robusto, affidabile e dal design ricercato.

Breil Manta 1970 Solar: i nuovi orologi

La nuova collezione di cronografi Manta 1970 Solar valorizza tutti gli elementi che in oltre 50 anni hanno delineato la personalità degli orologi associando un design distintivo ad un calibro solare VR42, una scelta tecnica contemporanea. La potenza della luce (solare o artificiale) dona energia all’orologio che, nell’ottica del progresso, diventa sempre più sostenibile limitando la necessità di cambiare la batteria.

I cronografi della collezione Manta 1970 presentano una cassa d’acciaio di 44 mm di diametro con lunetta zigrinata, graduata e girevole unidirezionale proposta nei colori nero, blu e rosso e blu con dettagli silver, che accoglie un quadrante nero o blu. Il modello con quadrante e lunetta blu è in vendita esclusivamente sul del brand.

Sul quadrante le ore sono scandite da indici applicati silver, le lancette di ore e minuti luminescenti sono accompagnate da una sfera dei secondi di colore rosso. I contatori crono – con CD pattern – sono posti a ore 3, 6 e 9. Il contatore a ore 6 ospita anche l’indicazione della riserva di carica (L, M, H) e la scritta “solar”.

A ore 12 il logo Breil. Tra le funzioni, la data con lente di ingrandimento, trova spazio tra le ore 4 e 5. Gli orologi sono dotati di bracciali in acciaio 7 maglie con finitura bilux e chiusura di sicurezza. I cronografi Manta 1970 Solar presentano il fondello e la corona a vite a garanzia dell’impermeabilità fino a 20 atmosfere.

Sin dal 1970, anno in cui per la prima volta è apparsa sul mercato, la collezione Manta ha incarnato perfettamente i valori del marchio Breil, dimostrandosi al contempo il territorio perfetto per sperimentazioni e sviluppi. Il concept di Manta ha guidato e stimolato negli anni la nascita di differenti modelli, spesso con caratteristiche molto diverse tra loro, accomunati tuttavia da un’allure sportiva, un carattere determinato, un’ottima fattura e una forte carica valoriale, tanto da diventare una peculiare sfaccettatura della produzione orologiera di Breil.

