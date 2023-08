Ulysse Nardin Freak One 2023: l’orologio estremamente tecnico, ma con un’intensa valenza emotiva

Ulysse Nardin Freak One 2023: a distanza di oltre vent’anni dal lancio del primo Freak, Ulysse Nardin celebra il suo modello orgogliosamente anticonformista con il nuovo Freak One.

Ancora oggi, a 22 anni dal lancio dell’edizione originale, il Freak rappresenta un concept ambizioso, oltre ad essere uno degli esempi più all’avanguardia dell’orologeria contemporanea. Caposaldo del settore, l’originale offriva una tecnologia avanzata unita a un design innovativo che ha cambiato per sempre la percezione dell’aspetto e del funzionamento di un orologio meccanico. Un approccio ribelle, una rivoluzione in stile Freak.

Quest’anno, con all’attivo una serie di memorabili versioni che hanno contribuito all’unicità di questo modello, Ulysse Nardin introduce il Freak One, un ritorno alle origini per l’icona della Manifattura. Il nuovo segnatempo ispirato al capostipite della collezione, il Freak One ne conserva le tre caratteristiche distintive: si presenta infatti senza quadrante, senza lancette e senza corona.

È regolato da una spirale in silicio introdotta nel 2008 e da uno scappamento rivestito con la tecnologia al plasma DIAMonSIL, un innovativo

trattamento superficiale basato sulla combinazione di silicio e diamante sintetico applicato per la prima volta al Freak nel 2007, che rende il movimento resistente agli urti e alle abrasioni.

Il Freak One sintetizza inoltre i codici stilistici delle generazioni precedenti, dalla lunetta dentellata dell’originale del 2001 al sistema di ingranaggi a vista del Freak Cruiser del 2013, fino alla massima leggibilità del Freak Vision del 2018. I dettagli in oro rosa e titanio nero con rivestimento DLC richiamano le versioni recenti, come il Freak S dello scorso anno.

Il Freak One è il nuovo fiore all’occhiello di Ulysse Nardin e il fulcro della Manifattura. A distanza di oltre vent’anni, il Freak One rappresenta la storia di una leggenda.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.