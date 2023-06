Mercedes AMG GT: si può pagare un biglietto da 450 € per vederla in anteprima

Per il debutto della nuova Mercedes AMG GT il costruttore tedesco sembra avere in programma un grande spettacolo chiamato AMG GT Live Sneak Preview, che si terrà a luglio ad Affalterbach. In quanto spettacolo, Mercedes ha pensato anche di aprire le porte al grande pubblico di appassionati interessato a conoscere la vettura, ma solo tramite il pagamento di un biglietto. Il prezzo? Ben 450 €.

L’evento si terrà dal 10 al 13 luglio, ma al momento in cui scriviamo i primi tre giorni sono già tutti sold out. Non basta, però, avere 450 € da spendere, ma occorre anche avere almeno 21 anni, la patente di guida e far parte della AMG Private Lounge Community.

La nuova Mercedes AMG GT

Chi ha scelto di pagare per godersi in anteprima la Mercedes AMG GT, prima che il costruttore la presenti al mondo, avrà anche altri benefit inclusi nel biglietto. Infatti, la visita di un’intera giornata offre ai partecipanti anche l’opportunità di guidare tre vetture della casa di Stoccarda, la SL63, la C63 S Performance e anche la berlina elettrica EQE 53.

Al loro arrivo, i clienti faranno colazione presso la AMG Private Lounge prima di ricevere un briefing obbligatorio sulla sicurezza. In seguito, comincerà il tour nella fabbrica dove verrà prodotta la AMG GT insieme a un responsabile del prodotto, che racconterà tutti i dettagli sull’auto che sfiderà Porsche, Ferrari e Lamborghini. Ogni giorno sarà composto da gruppi di non oltre 24 persone, e al termine dell’evento tutti i partecipanti riceveranno delle immagini scattate da un fotografo professionista.

Gli altri, giornalisti compresi, non sanno quando avverrà il debutto ufficiale d ella vettura, ma visto che l’anteprima privata è nella prima metà di luglio, tutto fa credere che anche stampa e resto del mondo la conosceranno in quel periodo. Sicuramente, comunque, a coloro che hanno pagato il costoso biglietto sarà tolto lo smartphone, o quanto meno ne sarà coperta la fotocamera, per evitare che diffondano immagini.

