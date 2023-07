McLaren Artura è ora un’esplosione di colori grazie all’artista Cevin Parker

Un nuovo esemplare unico e artistico della McLaren Artura sarà esposto a diverse mostre d’arte in tutto il mondo, a partire dal Nit D’Arte di Palma di Maiorca e all’Art Basel di Miami previsto per il prossimo dicembre 2023. Se invece vuoi sapere che esperienza è guidare un’auto del genere, ve l’abbiamo raccontato qui.

La vettura speciale è stata realizzata dall’artista tedesco Cevin Parker, che ha avuto come obiettivo quello di rendere diverso questo esemplare da tutti gli altri con elementi di viola, arancione, rosso, rosa e giallo, distesi sull’auto come se fosse una tela.

Come rendere la Artura un’opera d’arte

Parker ha modificato tutta la parte anteriore della supercar inglese, ora in una leggera tonalità di viola mirata ad accentuare il design dei gruppi ottici e le prese d’aria.

Dal viola al giallo nella parte posteriore, anch’essa pensata per dare un’enfasi al design dei gruppi ottici, mentre di lato ci sono tanti elementi di colore che sembrano come spruzzati, sempre a dare un’idea di vivacità e di dinamismo, ma anche di “disordine” in contrasto alla pulizia del design dell’auto. A completare il look, le pinze dei freni in rosso acceso.

L’uso del colore e del mix vibrante tra viola e giallo simboleggia la creatività, l’individualità, l’energia e l’ottimismo della “personalità dinamica” della Artura, come l’ha definitva Bastian Luehmann, direttore vendite Europa centrale di McLaren Automotive.

Il colore “lanciato” sul lato è del resto un tratto distintivo dell’artista tedesco, che è solito usarlo in tutte le sue opere.

Cevin Parker

Cevin Parker è un’artista tedesco emergente, formatosi come autodidatta.

Sul suo sito ufficiale è possibile vedere i suoi lavori, e si annoverano già diverse collaborazioni importanti. Oltre a McLaren, ha collaborato con Tiffany & Co., il noto produttore di gioielli, per creare uno sfondo dinamico e colorato per le foto di una delle sue campagne di lancio di nuovi prodotti.

Le sue tele sono per lo più caratterizzate da sfondi con tonalità neutre a contrasto con i colori vivaci dei suoi tipici schizzi.

