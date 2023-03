MotoGP 2023 Aprilia Racing si presenta attraverso un video divertente e coinvolgente, con team e piloti calatisi nelle atmosfere di una delle serie TV più famose. Nello scorso campionato Aprilia ha vissuto una crescita clamorosa nei risultati (la prima vittoria in MotoGP, altri otto podi, due pole position) che ha eletto la squadra italiana tra le protagoniste del Mondiale, in lotta fino fine stagione per gli obiettivi più prestigiosi in tutte le classifiche.

MotoGP 2023 Aprilia Racing: il team e i piloti, il video

Ora Aprilia Racing è di fronte a una doppia grande sfida, confermarsi nella lotta mondiale e continuare a crescere, con qualche arma in più a disposizione, a partire dal team satellite e dai suoi piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez e dal flusso di informazioni aggiuntivo che servirà per lo sviluppo della RS-GP.

Ma i riflettori saranno certamente puntati sul box numero 41 dove Aleix Espargaró riprenderà la corsa al Mondiale dopo il quarto posto, con più di un rimpianto, dello scorso anno. Veterano del team per la statistica, “Capitano” per acclamazione unanime, Aleix potrà contare sia sulla perfetta simbiosi con una squadra che lo segue dal 2017 sia con l’esperienza e la maturità costruite in oltre 200 gare nel Motomondiale.

Per Maverick Viñales la pressione positiva è altrettanto evidente. Il talento del pilota di Roses potrà contare ora su un affiatamento completo con la struttura del team e con le caratteristiche della RS-GP. Se il 2022 è stato un anno di crescita con degli acuti spettacolari, il 2023 si presenta come l’anno nel quale raggiungere una costanza ad alto livello.

Confermatissimo il tester Lorenzo Savadori, il cui lavoro è stato una delle basi sulla quale si è costruita la grande crescita di Aprilia nelle ultime stagioni e che parteciperà anche a tre wild card in via di definizione.

Sul fronte tecnico, l’evoluzione della Aprilia RS-GP ha riguardato ogni singolo aspetto. Il motore V4, che non potrà essere evoluto durante la stagione dopo la perdita delle concessioni, ha guadagnato potenza e regime massimo di rotazione, pur mantenendo la sua apprezzata guidabilità. La ciclistica conta su un telaio rivisto sulla base delle richieste fatte dai piloti, alla ricerca di trazione e stabilità.

L’aerodinamica riprende i concetti introdotti nel 2022 come la fiancata sagomata o la caratteristica configurazione dell’ala anteriore e li evolve confermando la leadership tecnologica di Aprilia Racing nel settore. Il tema elettronico vede l’introduzione di una nuova ECU Magneti Marelli e l’affinamento nella gestione delle strategie, oggetto di un lavoro costante che proseguirà gara dopo gara.

Prosegue anche dal punto di vista strutturale la crescita di Aprilia Racing. Nuovi innesti nel team factory e una nuova organizzazione per seguire il team clienti ne sono i risultati più evidenti. Il reparto corse di Noale continua così nel suo impegno per migliorare dal punto di vista organizzativo, così come nella tecnologia portata in gara dalla RS-GP.

