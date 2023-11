MV Agusta LXP Orioli è la prima moto all-terrain di lusso al mondo che abbiamo visto ad EICMA 2023. Prodotta in soli 500 esemplari, questo nuovo modello è un tributo a una leggenda italiana del motociclismo, Edi Orioli, che negli anni Novanta, indossando gli iconici colori Lucky Explorer diventò un simbolo del motociclismo d’avventura, dominando il panorama rallistico mondiale. Ogni esemplare, oltre ad essere numerato, sarà firmato di persona da Edi Orioli, diventando di fatto un pezzo unico da guidare e da collezionare. Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

La LXP Orioli si contraddistingue per l’elegante colore Bianco Perlato che domina le carene ed il parafango anteriore, mentre alcuni dettagli riportano i colori dello storico sponsor con cui Edi Orioli dominò il panorama rallistico negli anni 90. La parte centrale della moto invece è Nero Carbon-Metallic, così come la maggior parte della sella, sulla quale il bianco delle carene viene ripreso ai lati.

MV Agusta LXP Orioli: motore

Il motore è il nuovo 931 cc, 3 cilindri, sviluppato interamente a Varese. Lo sviluppo è stato guidato dalla destinazione a un modello come la LXP Orioli, che deve essere allo stesso tempo eccellente nelle prestazioni e adatto a contesti di guida molto diversi tra loro. Il nuovo tre cilindri è potente, ricco di coppia, versatile nell’erogazione e particolarmente leggero con i suoi soli 57 kg, mediamente il 10% in meno della diretta concorrenza.

Nella sua versione di serie il motore vanta 124 CV a 10.000 giri e 102 Nm di coppia a 7.000 giri; la potenza specifica è di 133 CV/litro e l’85% della coppia è disponibile a soli 3.000 giri/min. Il basamento e i sistemi di lubrificazione e raffreddamento sono completamente nuovi; rivisti ampiamente il manovellismo, l’avviamento, ancora più robusto, e il cambio, quest’ultimo estraibile.

La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, con gli alberi trattati DLC. Il raffreddamento è a liquido; l’albero motore è controrotante, una soluzione tecnica unica nella sua categoria, una caratteristica che distingue i 3 cilindri MV Agusta fin dalla presentazione della prima unità di 675 cc e che si traduce in un significativo miglioramento della guida, grazie all’inerzia ridotta che facilita i cambi di direzione. La frizione è a comando idraulico per garantire un funzionamento sempre costante anche nelle condizioni di guida più estreme. L’impianto di scarico è progettato e realizzato per ottimizzare le prestazioni del motore 950 e per esaltarne il suono aggressivo.

MV Agusta LXP Orioli: elettronica

La LXP Orioli può contare su una piattaforma inerziale a 6 assi particolarmente evoluta, che si interfaccia con l’elettronica di bordo, costituita dalla centralina di gestione motore dotata di un microprocessore ad alta frequenza. Il Full Ride by Wire è basato su strategie di gestione della coppia; le mappe disponibili sono Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain, appositamente sviluppate per garantire l’erogazione adatta e la regolazione dei controlli elettronici ideale nei differenti contesti d’azione.

Il controllo di trazione, disinseribile, vanta 5 livelli di intervento per l’uso su strada, 2 sviluppati per quello fuoristradistico e una modalità Rain per garantire il massimo della sicurezza anche in condizioni di guida avverse. Il freno motore dispone di due livelli, indipendenti nella regolazione rispetto al Riding Mode prescelto: il livello 1 è a freno motore ridotto, il livello 2 a freno motore pieno.

L’ABS Cornering, oltre a offrire grande sicurezza anche in curva, dispone della funzionalità RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation), ed è dotato di una strategia unica nella categoria, e di altre specificamente dedicate al fuoristrada, tra cui la possibilità di disinserirlo completamente o soltanto sulla ruota posteriore. Il sistema ABS è stato inoltre sviluppato appositamente per funzionare al meglio sia con gli pneumatici tassellati sia con quelli stradali.

Massima tecnologia anche per il comando del gas che, come su tutta la gamma tre cilindri, dispone della corsa negativa, importante per aumentare il feeling e per gestire con dolcezza il disinserimento del cruise control. Quest’ultimo può essere impostato per incremento o decremento di velocità di 1 km/h o di 5 km/h per volta. Il sistema della gestione della chiave è completamente Keyless.

La strumentazione per qualità e completezza si ispira al mondo delle automobili premium, grazie alle estese possibilità di connessione tramite Bluetooth e Wi-Fi, la risoluzione HD del pannello TFT a colori di 7 pollici, la luminosità regolabile. Due le grafiche disponibili, da scegliere in base ai gusti del pilota. L’app MV Ride, comune a tutta la gamma, permette di collegare uno smartphone, impostare la navigazione corner by corner, salvare gli itinerari e i dati di guida e condividerli nella community con gli altri utenti. L’antifurto Mobisat con geolocalizzazione integrata è parte dell’equipaggiamento standard della LXP Orioli.

Della dotazione di serie della LXP Orioli fa parte anche l’impianto di illuminazione full Led anteriore e posteriore che assicura una perfetta visibilità in ogni condizione di luce.

MV Agusta LXP Orioli: caratteristiche

Il telaio della LXP Orioli è l’iconico telaio perimetrale, realizzato in una lega alleggerita grazie all’ottimizzazione degli spessori, con telaietto posteriore rimovibile; il disegno è a doppia culla chiusa, con valori di rigidità ottimizzati per offrire il bilanciamento ideale in differenti situazioni. Il forcellone in lega di alluminio è realizzato per fusione in conchiglia. La forcella Sachs è regolabile in tutte le funzioni: compressione, estensione e precarico della molla, con un’escursione della ruota di 210 mm; il monoammortizzatore Sachs regolabile garantisce alla ruota un’escursione di 210 mm ed è collegato alla sospensione tramite un link progressivo.

La sella è regolabile in altezza su due posizioni (850 mm e 870 mm), per adattarsi a contesti e piloti diversi. Il diametro delle ruote si conferma quello tipico delle enduro con vocazione fuoristradistica, con ruota anteriore di 21″ e posteriore di 18″. La moto è omologata per l’uso sia con pneumatici stradali sia tassellati di produzione Bridgestone. I freni sono forniti da Brembo, con pinze Stylema anteriori su dischi di 320 mm di diametro e pinza a doppio pistoncino con disco di 265 mm posteriore.

La LXP Orioli si caratterizza per la presenza di barre di protezione, della piastra paramotore in alluminio e di fari supplementari, una dotazione che, oltre a connotare esteticamente la moto in senso rallistico, costituisce un indubbio valore aggiunto nell’uso quotidiano, su strada e fuoristrada.

A garantire ottime prestazioni su ogni tipo di terreno, la LXP Orioli monta di serie gli pneumatici Bridgestone Battlax AX41, di chiara ispirazione fuoristradistica, mentre per un uso prettamente stradale le coperture Bridgestone Battlax A41 sono omologate per l’uso. I cerchi tubeless, derivati direttamente dal mondo dell’hard-enduro, sono dotati di mozzi ricavati dal pieno.

La ricca dotazione di serie della LXP Orioli è completata dalle valigie laterali rigide in alluminio marchiate MV Agusta, dotate di sistema a sgancio rapido e push block, da 39L e 32L (lato scarico) di capienza. La LXP Orioli viene accompagnata da un kit a corredo che contiene lo scarico omologato in titanio, progettato e sviluppato in co-design tra MV Agusta e Termignoni, abbinato a fondello e paracalore in fibra di carbonio per una riduzione di peso totale di oltre 4 Kg. A completare il kit a corredo anche il telo coprimoto e il certificato di autenticità.

Le 500 unità della LXP Orioli inizieranno ad essere consegnate alla fine del primo trimeste 2024.

