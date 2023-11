Zontes ad Eicma 2023: i nuovi modelli di moto e scooter

Zontes svela la sua gamma ad Eicma, presentando ben due motociclette da 125 cc a quattro tempi, insieme a quattro scooter da 500 cc, due dei quali si distinguono per particolare interesse, mentre altri due concept sembrano avvicinarsi rapidamente alla produzione. Tra questi spiccano una sportiva e una adventure, entrambe equipaggiate con un inedito motore tricilindrico da 699 cc.

Zontes è un marchio appartenente al Gruppo cinese Guangdong Tayo Motorcycle Technology, con una storia che affonda le radici nel 2003. Inizialmente, Tayo produceva motocicli e scooter di piccola cilindrata, variando tra i 125 cc e i 250cc, ma con l’etichetta Zontes, il marchio sta rapidamente alzando l’asticella delle ambizioni. Iniziata solo tre anni fa con l’introduzione di motori monocilindrici da 310 cc, caratterizzati da un design vistoso, Zontes ha fatto il salto ai motori da 350 cc l’anno scorso, sia per le moto che per gli scooter, ottenendo un notevole successo.

Dopo un periodo di consolidamento, Zontes annuncia quest’anno una massiccia espansione, proponendo motori monocilindrici da 500 cc, sia per le moto che per gli scooter, in una varietà di versioni. A queste si affiancano anche alcune motociclette da 125 cc a quattro tempi e due concept equipaggiati con motori tricilindrici da 700 cc.

I due concept da 700 cc, nonostante la loro natura sperimentale, sembrano molto prossimi alla produzione e potrebbero debuttare già nel 2024. Entrambi sono dotati di un motore tricilindrico in linea da 699 cc: uno è di produzione cinese, mentre l’altro è il 675 cc di CFMOTO. Il motore che eroga una potenza di 110 CV a 11.000 giri/min nella versione sportiva, montato sulla 703-RR. Questa moto si presenta come una vera e propria supersportiva carenata, con linee affilate e dettagli di alta qualità, tra cui un forcellone curvo con capriata superiore, una forcella rovesciata Showa, freni Brembo con pinze monoblocco e una carenatura stratificata. Inoltre, non manca il quickshifter.

La seconda novità con motore tricilindrico è la 703-F, un modello adventure che monta una versione del motore tricilindrico da 100 CV a 9.000 giri/min. Questa moto si distingue per il suo design imponente, ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore con pneumatici tubeless a raggi tangenziali, e un forcellone lavorato con nervature. La dotazione è completa e comprende elementi come i tubi paramotore, i supporti per le valigie, i paramani e i fari supplementari.

Un’altra interessante proposta è la 500-T, che pur essendo meno ambiziosa in termini di cilindrata, si distingue per le sue linee sinuose e il doppio scarico basso. E’ equipaggiata con un motore monocilindrico bialbero da 498 cc, che eroga una potenza di 38 kW / 51 CV a 8.000 giri/min, un valore apparentemente superiore al limite consentito per la patente A2, ma potrebbe essere oggetto di adeguamenti da parte dell’importatore. La 500-T dispone di ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, cerchi a raggi tangenziali, doppio disco freno anteriore e una dotazione completa, che include paramani, parabrezza regolabile, fari a LED, cruscotto TFT, protezioni motore e portapacchi. Il prezzo competitivo sarà sicuramente uno dei suoi punti di forza.

