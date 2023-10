Husqvarna Motorcycles presenta la nuova Husqvarna Norden 901 2024, una endurona in grado di regalare agli appassionati di viaggio e avventura la certezza di poter percorrere qualsiasi percorso. Inoltre, grazie ai numerosi aggiornamenti tecnici, il modello 2024 offre migliori prestazioni e un maggior livello sicurezza.

La Norden 901 continua a offrire straordinari livelli di comfort, in particolare quando ci si avventura su lunghe distanze e su terreni accidentati. La Norden 901 2024 è spinta da il collaudato bicilindrico parallelo da 899 cc, versatile e ricco di coppia, incastonato come elemento stressato in un leggero telaio a traliccio in acciaio, al quale viene abbinato un evoluto pacchetto di sospensioni regolabili WP APEX. Grazie all’ampio serbatoio da 19 litri, può percorrere fino a 400 km con un pieno.

La nuova moto è dotata di serie di tre mappe motore e Cornering Motorcycle Traction Control sensibile all’angolo di piega (CMTC), mentre con la modalità opzionale Explorer è possibile regolare l’intervento dell’antipattinamento della ruota posteriore su ben dieci livelli, selezionabili dal menu di bordo.

Completano la dotazione della Norden 901 2024 la nuova porta USB, le luci “Hazard Warning” che possono essere rapidamente attivate in caso di emergenza e il nuovo impianto di scarico rispettoso delle normative EURO 5+. Infine, gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, il Cornering ABS Bosch, la frizione anti-saltellamento assistita in coppia PASC (Power Assist Slipper Clutch), sottolineano la qualità costruttiva premium della Norden 901.

Infine, collezione di abbigliamento tecnico Husqvarna Motorcycles Functional Apparel è composta da capi di alta qualità, pensati espressamente per le avventure a 360°.

