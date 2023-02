Abbigliamento Husqvarna 2023: la nuova collezione Apparel

Abbigliamento Husqvarna 2023: progettato e sviluppato per offrire i massimi livelli di sicurezza senza compromettere i movimenti del pilota, l’abbigliamento Functional di Husqvarna Motorcycles è noto per il comfort e la versatilità.

Abbigliamento Husqvarna 2023: la nuova collezione

La linea Functional Offroad consente ai piloti di enduro e motocross di creare il proprio look, dalla testa ai piedi. Ogni prodotto è sviluppato tenendo conto della massima sicurezza, del comfort e delle prestazioni, indipendentemente dal livello di guida.

Per gli enduristi che amano guidare le loro Husqvarna FE e TE in ogni condizione, la giacca e i pantaloni impermeabili Gotland WP sono realizzati per resistere alle intemperie e offrire il meglio dell’abbigliamento per l’enduro moderno. La giacca Gotland WP è traspirante grazie alle prese d’aria anteriori e posteriori multiple e regolabili e presenta maniche precurvate per una vestibilità dinamica. Per completare il look, i Gotland WP Pants sono costruiti con materiale rinforzato in tutte le aree ad alta usura, mentre la parte inferiore delle gambe regolabile assicura una vestibilità aderente per tenere a bada l’umidità.

All’interno della Functional Street Collection, la nuovissima linea Spherical Gear spicca per l’originalità dei suoi prodotti. Il casco Helios Helmet si pone subito in evidenza grazie al design esclusivo realizzato in collaborazione con Airoh ed è dotato di un’ampia ventilazione, di una fodera rimovibile e lavabile e di una visiera parasole integrata. La Sphere WP Jacket e gli Sphere WP Gloves, realizzati da Rev’it, si coordinano alla perfezione con il casco. Entrambi impermeabili, questi capi di alta qualità sono progettati per resistere agli elementi e offrono numerose possibilità di regolazione, per ottenere una vestibilità ottimale.

Lontano dalle piste, dalle mulattiere o dalla strada, la collezione Casual Lifestyle permette a tutti, piloti e non, di esprimere la propria passione per Husqvarna Motorcycles.

La novità del 2023 è la Rockstar Casual Collection: indossata nel tempo libero dai piloti del team ufficiale Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, questa linea di prodotti esclusiva comprende t-shirt, felpe con cappuccio, giacche e cappellini. Particolare attenzione merita infine la nuova Heritage Collection, una selezioni di capi tecnici e casual di alta qualità.

Lo stile unico e vintage di ogni articolo rende omaggio alla lunga storia di successi ottenuti da Husqvarna nelle più prestigiose gare internazionali, con un design minimalista che si abbina perfettamente alle caratteristiche delle motociclette. Un esempio? Il casco Bell Moto-10 Spherical garantisce i più alti standard di sicurezza, comfort e tecnologia. Realizzato con una leggera calotta in fibra di carbonio, è molto ventilato ed è dotato dell’esclusivo sistema di rimozione di emergenza Magnefusion.

Un altro capo particolarmente interessante è la Origin Shirt bianca, che abbinata al casco, crea un look davvero esclusivo. Come per le altre linee, anche la Heritage Collection è arricchita da una selezione di prodotti casual, che comprende una t-shirt, una felpa con cappuccio e un cappellino.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.