Alfa Romeo Tonale Hybrid Plug-In Q4: il nuovo progetto Garage

È on air “Alfa Romeo Garage”, il nuovo progetto di comunicazione del marchio, focalizzato su Alfa Romeo Tonale Hybrid Plug-In Q4 e realizzato in collaborazione con Spotify.

Il progetto è rivolto a tutti gli utenti che, navigando sulla piattaforma di streaming musicale, sono ingaggiati attraverso l’utilizzo di un messaggio audio promozionale e di banner creati ad hoc. La customizzazione dei contenuti grafici rappresenta il primo passo di una vera e propria esperienza user-centric, che indirizza il fruitore alla pagina dedicata ad Alfa Romeo Garage.

Sulla base delle sue preferenze musicali, automaticamente rilevate dall’applicazione, l’utente viene quindi associato ad una precisa decade nella storia della musica – dagli anni 50 al decennio 2020 – e ad una relativa playlist contenente i singoli più significativi. Questi contenuti sono accompagnati dal modello Alfa Romeo più iconico di quello specifico periodo storico.

La galleria sarà consultabile in tutti i suoi decenni, per arrivare alla decade 2020, il cui modello di riferimento è Tonale Hybrid Plug-In Q4, la nuova versione top di gamma che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Basti pensare che è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 fino a 29g/km per accedere nei centri cittadini senza alcuna limitazione; oltre 80 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana; e più di 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani. E 280cv di potenza complessiva per garantire tutta la dinamica di guida e la sportività Alfa Romeo.

L’esperienza è pensata per essere fruibile anche da tutti quegli utenti che non dispongono di un account Spotify: è infatti possibile esplorare la pagina Alfa Romeo Garage, senza venire associati automaticamente a una decade.

