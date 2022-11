Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: l’elettrico per l’uso quotidiano, l’ibrido per andare lontano

Con l’arrivo di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale. La nuova versione rappresenta il top di gamma e segna un nuovo capitolo nella Metamorfosi di Alfa Romeo, combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali, emissioni ridotte fino a 26g/km. Il nuovo modello è ideale per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nelle lunghe tratte.

Le doti stradali di Tonale Plug-In Hybrid Q4 sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Lo storico logo Alfa Romeo viene reinterpretato per sottolineare il percorso di elettrificazione del Marchio: l’elegante elettro-biscione serigrafato sul voletto posteriore sinistro, caratterizza Tonale Plug-In e viene enfatizzato dai vetri privacy.

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: motore

Grazie alla nuova motorizzazione Plug-In Hybrid Q4, Alfa Romeo Tonale assicura la massima efficienza e sostenibilità grazie a sistemi di elettrificazione concepiti per essere al servizio del Marchio. In particolare, il sistema Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e autonomia.

L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L, accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore. La batteria agli ioni di litio – che eroga 306 volt e ha una capacità di 15,5 kWh – offre un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, posizionando Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti.

Performance d’eccellenza anche in termini di sostenibilità: grazie alla nuova motorizzazione ibrida, infatti, le emissioni di Co2 vengono ridotte fino a 26g/km, consentendo di abbattere le emissioni complessive della gamma Alfa Romeo di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi, ridotti a 1,14 litri per 100 km nel ciclo WLTP. In nome della massima efficienza, una ricarica completa della batteria richiede meno di 2,5 ore quando si utilizza l’onboard charger da 7,4 kW.

Dotato di un sistema di trazione integrale Q4 − trazione anteriore con motore termico e trazione posteriore con motore elettrico – Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura il caratteristico piacere di guida Alfa Romeo, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

Infine, Tonale Plug-In Hybrid Q4 ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.

Nuove funzionalità

Su Tonale Plug-In Hybrid Q4, il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness. Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità della vettura, esaltandone l’efficienza e le performance. Infatti, grazie ad un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi.

La modalità “Dynamic” è progettata per massimizzare le performance della vettura, con una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità uniti ad una risposta del volante più diretta. La modalità “Natural” imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance.

Infine, la modalità “Advance Efficiency” è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni.

Le numerose funzionalità di cui Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotata, denominate “EV Features”, assicurano un’esperienza di guida ancora più efficiente e rilassante. Nello specifico, l’E-Save consente di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso; la funzione di Regenerative braking permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o di frenata e di immagazzinarla nel pacco batterie; infine, attivando l’E-Coasting si consente il recupero di energia in fase di rallentamento anche con il pedale del freno rilasciato.

Di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA). Grazie ad una dimensione totale di 22.5” di schermi ad alta risoluzione – uno schermo da 12,3” totalmente digitale e un’unità principale touchscreen da 10,25” – Tonale Plug-In assicura un’esperienza immersiva di connessione in modo facile e intuitivo.

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: la versione di lancio Speciale

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è disponibile sugli allestimenti Ti, dalla connotazione più elegante e distintiva, e Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività. Tonale Plug-In Hybrid Q4 è inoltre disponibile nell’esclusiva versione di lancio “Edizione Speciale”, estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività, che offre di serie: Cerchi in lega da 20” – Pinze freno rosse by Brembo – Body kit esterno in titanio – Badge “Speciale” sui parafanghi anteriori – Badge modello “Tonale” nero – Pedaliera sportiva e batticalcagno in alluminio.

