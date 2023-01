Forza Motorsport: il nuovo capitolo avrà più di 500 auto

Dopo anni di attesa sono stati finalmente rivelati i primi dettagli di Forza Motorsport, ottavo titolo della saga, da Turn 10 Studios, la casa di sviluppo interna agli Xbox Game Studios che si è occupata di produrre tutti i capitoli della serie.

Il nuovo capitolo, previsto entro la fine dell’anno, è realizzato da zero per Xbox Series S / X, tra i primi giochi a non essere cross gen; sarà inoltre disponibile anche sui PC Windows 10 e 11. L’aspettativa è alta anche perché gli stessi sviluppatori hanno fatto grandi promesse relative all’esperienza di gioco, mostrando immagini interessanti all’Xbox Developer Direct delle scorse ore.

Tutto quello che c’è da sapere su Forza Motorsport

Il motivo per cui Forza Motorsport non porta un “8” di fianco al nome è perché secondo Turn 10 Studios si tratta di un “salto generazionale“. Per la prima volta, ereditando quanto introdotto su Forza Horizon 4 e 5, Forza Motorsport ha un’ora del giorno e condizioni meteorologiche dinamiche, che influiscono quindi sulla gestione delle auto, così come le temperature della pista e le condizioni della superficie, in modo da rendere ogni giro diverso.

Le gare di Forza Motorsport si svolgeranno in 20 ambienti con diverse configurazioni di pista al momento del lancio. Gli utenti potranno quindi contare sulle loro piste preferite viste nei precedenti capitoli, e a cinque nuove località tra cui Kyalami, la prima pista sudafricana ad entrare nel mondo sim-racing targato Microsoft. Possiamo poi notare una vegetazione più dettagliata, e decine di migliaia di spettatori animati in 3d, ognuno diverso.

Lato auto, Forza Motorsport avrà al lancio oltre 500 vetture del mondo reale, tutte personalizzabili con più di 800 aggiornamenti e modifiche. Inoltre, tutti i veicoli avranno livelli di dettaglio superiori a quelli di qualsiasi altro gioco, con danni sensibili al congesto, all’accumulo di sporcizia, ma soprattutto diversi per ogni veicolo.

Infine, la meccanica fisica avanzata migliora il realismo nella dinamica di movimento delle vetture, ovvero nel modo in cui accelerano, frenano e curvano; e grazie alle partnership con Dolby Atmos e Windows Sonic, le auto e le loro modifiche avranno i suoni più realistici di sempre.

