Moose Knuckles autunno inverno 2024: il brand, con il suo approccio sempre innovativo, caratterizzato da un design improntato al lusso e dalla ricerca tecnologica, lancia la nuova collezione invernale denominata “Spirit Mountain” a Pitti Uomo 105. Questa nuova serie di capi è stata ideata per celebrare le trasformazioni delle stagioni, invitando gli uomini a ispirarsi e adattarsi al cambiamento, in vista del mondo di domani.

Moose Knuckles si posiziona come il marchio di lifestyle della tundra urbana, celebrando la cultura e risvegliando lo stile dell’uomo metropolitano. La collezione autunno inverno 2024 veste quindi l’avventuriero urbano con un’eleganza senza tempo, offrendo allo stesso tempo confort e stile nelle avventure quotidiane, siano esse attive o rigenerative.

La nuova collezione esplora una varietà di tonalità naturali, da quelle audaci e vivaci ispirate al “Candy Shop” (come l’ibisco, i frutti di bosco e il giallo “sole”) a toni più sobri e terrosi (foresta e camouflage). Attraverso questa ricca tavolozza, la collezione rielabora linee classiche come Icons, Puffers e Bunny, introducendo anche nuove linee innovative.

Un elemento distintivo della nuova collezione è l’uso misurato ma d’impatto di stampe e grafiche, incentrate sull’estetica mitica dei falò. Le narrazioni visive, come il classico alce reinterpretato in immagini psichedeliche, permettono di vivere l’esperienza in modo completo.

Per l’autunno inverno 2024, Moose Knuckles presenta nuove linee:

Sportswear: abbigliamento active con interpretazioni classiche e pulite.

Duvet: una nuova linea di piumini e gilet trapuntati, leggeri e confortevoli.

Urban Glam: cappotti in pelliccia sintetica, giacche certificate LWG e molto altro.

Accessori: complementi giocosi e colorati per un calore e glamour senza pari.

