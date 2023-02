Xbox Game Pass: i giochi auto e moto inclusi a febbraio-marzo

Come aveva annunciato, negli scorsi giorni Microsoft ha aggiornato il catalogo di giochi di Xbox Game Pass, dopo aver atteso la metà di febbraio per aggiungerne di nuovi e toglierne altri presenti.

Ricordiamo che Xbox Game Pass è un servizio di abbonamento mensile di Microsoft che offre l’accesso a una vasta selezione di giochi per Xbox e PC. Con questo servizio, gli abbonati possono scaricare e giocare a oltre 100 giochi per Xbox e PC, inclusi titoli esclusivi e di terze parti come Need For Speed e Dirt Rally.

Inoltre, Xbox Game Pass include anche l’accesso a nuovi giochi il giorno stesso del loro lancio, come ad esempio tutti i titoli first-party di Microsoft, Forza Horizon su tutti.

Quanto costa Xbox Game Pass?

Attualmente, Xbox Game Pass offre diversi abbonamenti tra cui scegliere:

Xbox Game Pass: questo abbonamento fornisce accesso illimitato a una vasta selezione di giochi per Xbox One e Xbox Series X/S. Si tratta di un abbonamento mensile che può essere annullato in qualsiasi momento, e costa 9,99 € al mese.

questo abbonamento fornisce accesso illimitato a una vasta selezione di giochi per Xbox One e Xbox Series X/S. Si tratta di un abbonamento mensile che può essere annullato in qualsiasi momento, e al mese. PC Game Pass: questo abbonamento offre accesso illimitato a una selezione di giochi per PC, inclusi titoli esclusivi come Flight Simulator. Come la controparte per console, costa 9,99 € al mese e si può annullare in qualsiasi momento.

questo abbonamento offre accesso illimitato a una selezione di giochi per PC, inclusi titoli esclusivi come Flight Simulator. Come la controparte per console, € al mese e si può annullare in qualsiasi momento. Xbox Game Pass Ultimate: Questo abbonamento combina Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold in un unico abbonamento mensile a 12,99 € / mese e generalmente è incluso per 3 mesi con l’acquisto di alcuni dispositivi Microsoft Surface. Inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere anche a Xbox Cloud Gaming, che consente di giocare in streaming su dispositivi mobili Android e su PC. Ancora, l’abbonamento a Ultimate include anche servizi simili di software house, come ad esempio EA Play di Electronic Arts.

È possibile sottoscrivere un abbonamento mensile ad uno di questi servizi attraverso il sito web di Microsoft, direttamente dalla console Xbox o dall’app Xbox.

I giochi di Forza

Come detto, l’abbonamento prevede anche titoli proprietari di Microsoft tra cui la fortunata serie Forza.

Al momento si possono scaricare e installare Forza Horizon 5 (qui la recensione) e Forza Horizon 4 (che provammo qualche anno fa). Sarà però disponibile sin dal oay One anche il nuovo Forza Motorsport.

I titoli Need for Speed presenti

Non sono pochi i titoli Need For Speed inclusi con Xbox Game Pass, specialmente dopo l’accordo tra Microsoft ed Electronic Arts che include anche l’abbonamento a EA Play.

Parliamo di:

Need for Speed Most Wanted (2012);

Need for Speed Rivals – Complete Edition;

Need For Speed (2015) – Deluxe Edition;

Need For Speed Payback – Deluxe Edition;

Need For Speed Hot Pursuit Remastered (2021);

Need For Speed Heat – Deluxe Edition;

Non è ancora arrivato Need for Speed Unbound, per ora incluso solo nell’abbonamento EA Play Pro non presente sul Game Pass.

Altri giochi inclusi

Segnaliamo altri titoli inclusi. Partiamo da Dirt 5, ultimo capitolo della saga di Codemasters.

L’abbonamento EA Play permetterà, dal 2 marzo 2023, di avere incluso anche F1 2022, il gioco ufficiale del campionato di Formula 1 e attualmente titolo più recente.

Più leggero Hotwheels Unleashed, il titolo ufficiale delle colorate macchinine di Mattel per chi cerca un’esperienza più arcade e spensierata.

Altri giochi ormai longevi sul portale appartenenti alla categoria “Corsa e volo”:

Burnout Paradise Remastered;

Downhill, gioco particolare dedicato alle bici;

Wreckfest;

Star Wars Squadrons;

Stellaris;

Snow Runner;

MotoGP ’22;

Grid Legends;

Turbo Golf Racing;

PAW Patrol Gran Premio;

