La Polestar 4 sarà la prima auto con guida autonoma Chaffeur di Mobileye

Prevista in Cina già in autunno, e in Europa e USA dal 2024, la Polestar 4 sarà la prima auto frutto della collaborazione tra il marchio svedese e Mobileye, e la prima vettura, quindi, con tecnologia di guida autonoma Chaffeur dell’azienda israeliana.

La guida autonoma sarà integrata da Ecarx e potrebbe essere integrata anche in tutti i modelli futuri di Polestar, a partire dalla shooting brake Polestar 5 e dalla cabrio Polestar 6.

La Polestar 4 si guiderà da sola in autostrada

Nata nel 1999 all’università Hebrew di Gerusalemme, e acquisita nel 2017 da Intel che, pur avendola resa nuovamente pubblica nel 2022 ne detiene ancora la quota di maggioranza, Mobileye da oltre 20 anni sviluppa tecnologie di assistenza alla guida e guida autonoma. Fiore all’occhiello è Chaffeur, sistema che, quando sarà lanciato nei prossimi anni, permetterà alle auto come la Polestar 4 di avere una guida pont-to-point sulle percorrenze autostradali, e una guida altamente automatizzata anche in altri ambienti.

Polestar, così come Volvo, da anni lavorano allo sviluppo di una guida autonoma efficiente e sicura, che non rinunci alle prestazioni e lasci ai conducenti la libertà di scegliere quando lasciare l’auto “andare da sola”, come appunto in autostrada, quando è facile annoiarsi.

A parte Chaffeur, che sarà implementato tramite aggiornamenti non appena pronto, Polestar 4 ha già l’ultima tecnologia Mobileye, come SuperVision, disponibile sin dall’inizio in tutti i mercati e già presente anche sulla cugina Zeekr 001. Ricordiamo che Polestar 4 è la più rivoluzionaria delle vetture Polestar: costruita su una versione più evoluta della piattaforma SEA, implementa tutte le novità stilistiche introdotte con la Polestar Precept, e si presenta come un SUV Coupé, anche se ha più forme da berlina rialzata, e come la Polestar elettrica più potente e veloce.

Potrà ricaricarsi in DC fino a 200 kW e, nella configurazione più potente, avrà potenza di 544 CV con scatto 0-100 in 3,8 secondi. Caratteristica peculiare è il lunotto digitale, che elimina totalmente il vetro al posteriore, caratteristica anch’essa derivata dalla Polestar Precept.

