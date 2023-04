ZEEKR arriva in Europa, già da quest’anno le prime vendite

ZEEKR, il marchio di auto elettriche di lusso di Geely, ha annunciato al Salone di Shanghai il debutto nel mercato europeo con le sue auto elettriche ad alta tecnologia. La casa automobilista cinese si è prefissata l’obiettivo di espandersi a livello globale e di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile.

ZEEKR ha introdotto la sua ammiraglia ZEEKR 001, una shooting brake di lusso che vanta un’autonomia di circa 600 km (in attesa di omologazione WLTP) e il SUV per la mobilità urbana ZEEKR X, come i primi modelli ad approdare sul mercato europeo. La vendita di questi veicoli inizierà in Svezia e nei Paesi Bassi negli ultimi mesi del 2023 e successivamente sarà ampliata con nuovi modelli e in altri Paesi.

L’azienda ha sviluppato una filosofia costruttiva incentrata sulle esigenze delle persone dove ogni elemento è stato studiato nel minimo dettaglio per garantire un’esperienza di guida impeccabile. I sistemi di connettività avanzata, che includono anche gli aggiornamenti software Over-the-air (OTA), permettono ai veicoli di adattarsi costantemente alle nuove esigenze dei clienti.

Le sinergie della galassia Geely

Grazie alle sinergie messe in campo dal gruppo cinese, qui tutti i marchi della galassia Geely, ZEEKR ha sviluppato i modelli ZEEKR 001 e ZEEKR X nei centri di studi di design e R&D di ZEEKR Europe a Göteborg, come avevamo modo di scrivere mesi fa. Proprio in Svezia lavora un team formato da oltre 1.500 designer e ingegneri che ha già ideato e prodotto svariati modelli di successo per il Gruppo Geely. La lunga esperienza di questi professionisti è stata fondamentale per portare il marchio ZEEKR sul mercato europeo.

ZEEKR ha inoltre deciso di fare della qualità il proprio punto di forza, certificata dai rigorosi standard a cui ogni veicolo viene sottoposto durante la produzione. Infatti, grazie alle Intelligent Factory, in cui i sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale e sulla tecnologia 5G+ gestiscono l’intero processo di produzione, ogni potenziale difetto o scostamento anche minimo viene rilevato e corretto in brevissimo tempo, garantendo un elevato standard qualitativo.

L’azienda ha inoltre analizzato attentamente le esigenze del mercato europeo dei veicoli elettrici di lusso e dei clienti interessati a passare alla mobilità elettrica, individuando le aree dove si registrano le maggiori criticità, legate alla ricarica, all’autonomia e al valore residuo. In questo senso, ZEEKR intende risolvere tali problemi grazie ad un approccio One-Stop-Shop e all’offerta completa di servizi che comprende, tra l’altro, soluzioni di finanziamento, assicurazione, ricarica e connettività.

Con l’obiettivo di diventare un attore di riferimento nel mercato globale dei veicoli elettrici, ZEEKR continua ad investire nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, sostenibili e all’avanguardia, che si adattino alle necessità dei propri clienti e al miglioramento del pianeta. Infatti, l’azienda ha come obiettivo non solo la vendita di automobili, ma anche di offrire un’esperienza completa ai propri clienti, che possa facilitare la transizione verso la mobilità elettrica e un futuro più sostenibile.

—–

