La nuova Alfa Romeo Milano con il suo lancio previsto per Aprile 2024, rappresenta l’ulteiore tassello del ritorno di Alfa in grande stile nel mondo automotive. Non solo, perchè è ovviamente un omaggio alla città di Milano, dove la storia di questo importante marchio ha avuto inizio il 24 giugno 1910.

Perchè Alfa Romeo Milano

Milano per Alfa non è solo un’automobile: è un simbolo del profondo legame con le sue radici italiane e la città di Milano. Con questo modello, il marchio rientra nel competitivo segmento B europeo, offrendo un’esperienza unica di sportività urbana.

Milano è inoltre un importante passo nella strategia di elettrificazione di Alfa Romeo, segnando un momento cruciale nel suo percorso verso un futuro sostenibile e innovativo.

I risultati di Alfa dal 2021

Con la nascita di Stellantis nel 2021, Alfa Romeo ha intrapreso infatti un ambizioso piano di elettrificazione con l’obiettivo di trasformare completamente la sua gamma in veicoli a zero emissioni entro il 2027. Il 2023 ha visto un importante crescita nelle vendite di Alfa Romeo, con un aumento significativo a livello globale, segnando il successo delle strategie di prodotto e di marketing del marchio.

Uno degli obiettivi primari di Alfa era rendere il marchio nuovamente profittevole, traguardo che è stato raggiunto già nella seconda metà del 2021. Un altro passo fondamentale è stato l’approvazione e il finanziamento di un ambizioso piano di lungo termine. Alfa Romeo, in particolare, ha adottato il programma “From 0 to 0”, finalizzato come abbiamo detto, ad una transizione completa verso l’elettrico entro il 2027, passando da zero veicoli elettrificati nel 2021 a una gamma completamente a emissioni zero.

Nel dettaglio, il percorso verso l’elettrificazione ha visto momenti chiave: nel 2022 il lancio di Tonale Hybrid e Plug-In Hybrid Q4; nel 2023 la presentazione della 33 Stradale; nel 2024 l’arrivo della prima Alfa Romeo totalmente elettrica, la Milano; nel 2025 la presentazione del primo auto elettrica del marchio; e infine, entro il 2027, la completa elettrificazione della gamma Alfa Romeo.

Alfa Romeo si è anche distinta per l’alta qualità dei suoi prodotti, un impegno che non ha tardato a ricevere riconoscimenti a livello globale. Nel novembre 2022, il marchio ha ottenuto il primo posto tra i marchi premium nel J.D. Power Sales Satisfaction Index, migliorando notevolmente la sua posizione rispetto all’anno precedente. Nel 2023, ha ulteriormente consolidato il suo successo, raggiungendo il primo posto nella classifica generale dei marchi premium e il terzo nell’intero settore secondo lo studio di qualità iniziale degli Stati Uniti di J.D. Power.

Non ultimo, la strategia di Alfa Romeo ha incluso anche una rigorosa gestione dello stock e della gamma di prodotti, il che ha portato a un incremento significativo del valore residuo delle auto.

