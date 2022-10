Buone notizie: taglio accise benzina e diesel prorogato fino al 18 Novembre

Il Governo ha deciso di prorogare ulteriormente il taglio sulle accise su benzina e diesel fino al 18 Novembre, una notizia che farà contenti automobilisti ed autotrasportatori. La situazione internazionale rimane complicata, e certamente non aiuta la decisione dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio che ne ha aumentato immediatamente il prezzo. Se, come abbiamo visto, Biden deve ricorrere nuovamente alle riserve di emergenza, la situazione in Europa non è delle più rosee.

Ben venga quindi la proroga sul taglio della tassazione su benzina e diesel, con il Governo che ha sostanzialmente scelto di allungare ulteriormente l’orizzonte temporale della misura. L’intervento sulle accise è previsto in un decreto legge ad hoc varato dal Consiglio dei ministri.

All’atto pratico di tratta di uno sconto di 30 centesimi sui prezzi di benzina, diesel, Gpl e metano. In particolare viene ridotta l’aliquota di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti. Vieni inoltre confermata l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione ma anche la riduzione dell’aliquota IVA fissata al ora 5% per le forniture di gas naturale per autotrazione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.