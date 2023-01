La collezione AlphaTauri autunno inverno 2023 2024 si ispira al contrasto tra le strutture rurali tradizionali e serene e l’approccio futuristico dell’architettura moderna e degli edifici contemporanei. Molto spesso, questi edifici moderni incorporano elementi tradizionali, facendo esistere il passato e il futuro simultaneamente, in parallelo.

Questa combinazione di tradizione e innovazione riflette perfettamente lo spirito di AlphaTauri e si traduce negli stili della collezione con la combinazione di materiali diversi. L’eleganza senza tempo dei tessuti naturali e della maglieria si fonde con una performance tecnica che incarna il dna del marchio.

AlphaTauri autunno inverno 2023 2024: la collezione

La trama naturale del marmo, presente sia nell’architettura classica che in quella moderna, è un tema di stampa ricorrente nella raccolta. Si può trovare in pezzi tessuti, maglieria e accessori, fondendo diverse profondità e utilizzando materiali diversi.

Nei capi di maglieria, fibre naturali come lana, cashmere e Tencel si combinano con l’alta qualità dei filati tecnici come il Sorona. Questi tessuti si possono trovare anche in altre categorie di prodotti, tra cui i capispalla, dove tessuti dall’aspetto tattile naturale come lana, feltro, teddy sono combinati con tessuti di nylon e il Taurobran, tessuto signature di AlphaTauri.

Un tocco tecnico, essenziale per il marchio AlphaTauri, si trova inoltre nelle finiture e in caratteristiche come la tecnologia packable, così come nei capi modulari con elementi staccabili per opportunità di vestibilità più versatili.

Taurobran, la membrana a 3 strati impermeabile ed estremamente traspirante creata per AlphaTauri è utilizzata in una varietà di prodotti in tutta la collezione autunno inverno 2023 – prima di tutto negli iconici parka Koov e Kaav – ma anche in giacche, maglioni e accessori.

I pezzi di maglieria 3D, realizzati in un unico pezzo senza cuciture, offrono una perfetta vestibilità e alti livelli di comfort. I prodotti in maglia 3D sono disponibili in filato performante, misto cashmere e misto merino. L’ultima aggiunta di questa stagione è un filato più pesante e di peso medio in pura lana merino utilizzato in capi più spessi e invernali. La tecnologia 3D Knit è disponibile non solo in top e maglioni, ma anche in pantaloni e abiti.

La stagione autunno inverno 2023 vede anche l’introduzione di nuove forme e categorie di prodotto nella collezione. Nell’abbigliamento maschile si aggiungono pezzi oversize e più dal fitting più ampio. Questi possono essere facilmente combinati con gli stili maschili aderenti e classici e offrono una maggiore varietà ai clienti.

La palette dei colori di questa stagione rappresenta il passaggio dai colori naturali della terra dell’autunno a toni invernali più freddi: dal verde intenso, al mais (beige) e royal plum, al gesso, e i classici AlphaTauri blu navy e nero. Il colore di punta nell’abbigliamento maschile è un blu vivid. Toni e tessuti sono molto facili da combinare e consentono una gamma massima di combinazioni, passando da un monocromatico look elegante, a più diverse opzioni di styling colorate.

Gli accessori AlphaTauri completano gli outfit e sono accuratamente allineati con la collezione in termini di colore, materiale e tessuti. Berretti e sciarpe sono in misto cashmere e si abbinano perfettamente alla maglieria. È presente anche un bucket hat in Taurobran impermeabile.

