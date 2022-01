AlphaTauri presenta a Pitti Uomo 101 la nuova collezione autunno inverno 2022 2023 che si intitola "The Futuristic Acoustics”.

La collezione AlphaTauri autunno inverno 2022 si intitola “The Futuristic Acoustics”, ispirata dell’Opera House della città cinese di Harbin. Questo imponente capolavoro architettonico contemporaneo con il suo esterno in alluminio ondulato ultramoderno e cool, è allo stesso tempo invitante e confortevole.

Le onde e le curve dell’edificio ricordano le onde sonore, come una melodia solidificata nell’architettura. L’immateriale diventa visibile, il tangibile diventa sensoriale. Questo è il punto di partenza per “The Futuristic Acoustics”: una collezione che cattura il suono.

Le forme organiche e le linee curve incontrano dettagli color argento, loghi all-over e materiali tecnici. Accenti di stile, creati attraverso innovative combinazioni di materiali, nuove silhouette, stampe e decorazioni speciali, chiusure e dettagli eye catching. La collezione si caratterizza per offrire ampie possibilità di combinazione.

AlphaTauri autunno inverno 2022: la collezione

Le tecnologie Taurobran e 3D knit assicurano una funzionalità eccezionale. La palette colori per l’autunno inverno 2022 si ispira alle tonalità di una foresta profonda e invernale: bianco e verde, marrone e nero, azzurro cielo e blu scuro, insieme a note di rosso berry.

La pre-collezione offre un’anteprima della nuova stagione, caratterizzata da colori più scuri come il nero, il grigio intenso e la tonalità key del brand: il City Green (ivy green). La pre-collezione comprende modelli adatti alla transizione stagionale, insieme ai bestseller del brand come i maglioni tecnici in 3D knit, i vestiti chemisier e i maglioni con logo AlphaTauri. Key piece della collezione maschile è la giacca scamosciata in city green, con collo in shearling removibile.

Il primo drop di collezione presenta invece colori decisi come il Royal Fuchsia, il Deep Lagoon (blu scuroverde) e il French Blue (azzurro). I modelli per l’inizio dell’autunno sono ancora leggeri: cardigan e maglioni con logo all-over realizzati in lana merino per la collezione donna, mentre spiccano le giacche trapuntate, le felpe con cappuccino e girocollo in tecnologia Taurobran abbinate ai pantaloni per l’uomo.

Nel secondo drop saranno presentati i key pieces della stagione: parka invernali in Taurobran, eleganti cappotti e giacche per uomo e donna realizzati in bonded wool e 3D Knit in cashmere. Capi che mixano tessuti diversi per offrire sensazioni tattili eccezionali e look accativanti. Particolari i dettagli tecnici come le zip laterali utilizzabili per cambiare le silhouette, colletti e cappucci removibili ed inserti in maglia. La palette colori varia dal Pale Lilac (rosa cipria), AlphaTauri Navy, al Chocolate.

L’ultimo drop di stagione ha un focus speciale sulle festività natalizie. Stili eleganti caratterizzano la collezione di fine anno. La gamma di capispalla da uomo presenta una giacca monogram con logo AlphaTauri all-over. La palette cromatica è caratterizzata da tonalità più scure: True Purple (viola scuro), AlphaTauri Navy e deep black.

Taurobran, l’innovativa membrana a 3 strati impermeabile ed estremamente traspirante creata per AlphaTauri, si riconferma come highlight della collezione autunno inverno 2022. Oltre alle varianti iconiche del brand, dal look classico e tecnico, i parka sono proposti in una versione elegante e luxury in twill. Insieme ai bomber e alle felpe con cappuccio impermeabili e traspiranti.

La maglieria 3D, realizzata in un unico pezzo senza cuciture, garantisce una vestibilità perfetta e un comfort elevato. La novità della collezione per l’autunno inverno 2022 è una quarta opzione di tessuto: oltre al misto cotone-lana, al filato performante e al misto cashmere, viene introdotta una esclusiva miscela merino. Nuove sensazioni tattili eccezionali che coinvolgono i maglioni girocollo da donna e da uomo. Le opzioni in cashmere includono invece maglioni girocollo, dolcevita e un abito in maglia per le donne.

