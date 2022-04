La nuova capsule collection vede protagonista l'iconico G9 Harrington Jacket, a cui si aggiungono un bermuda, un bucket hat e due polo in mesh cotton di chiara ispirazione anni ‘60.

Baracuta Noah primavera estate 2022: il brand torna a collaborare con Noah, marchio newyorkese con cui condivide una sinergia e un’intesa particolare. I due brand sono uniti da valori importanti, come il rispetto per l’ambiente e per le diverse realtà sociali, l’impegno a produrre capi che non scendano mai a compromessi su qualità ed integrità, il desiderio di condividere le avventure della propria community.

Ad accumunare Baracuta e Noah è anche il legame con gli States, che segnarono il successo e la visibilità di Baracuta e in particolare del G9, icona cult del brand. Basti pensare alle star del cinema e della musica che resero l’Harrington Jacket uno staple dell’abbigliamento maschile, un fenomeno nato nei campus universitari americani dell’Ivy League.

Legati entrambi alla cultura pop, al mondo dello sport e alla musica, l’identità british di Baracuta incontra il carattere grintoso di Noah, per una collezione audace e fresca, pensata per chi ama mettersi in gioco, non ha paura di accettare nuove sfide e ricerca esperienze stimolanti.

Baracuta e Noah reinterpretano l’abbigliamento classico maschile in chiave moderna, regalando ai capi della collection linee nuove e ribelli. Ad essere protagonista è il Madras, il tessuto estivo per antonomasia, con un intreccio di tonalità pastello, che dona nuova personalità ai modelli di Baracuta, celebrandone l’artigianalità e il fascino.

Una reinterpretazione inedita del G9 Harrington Jacket, a cui si aggiungono un bermuda, un bucket hat e due polo in mesh cotton, off white e blue, di chiara ispirazione anni ‘60.

