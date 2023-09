Eastpak collezione CNNCT 2023 è la linea che colma il divario tra lo spirito Eastpak e lo stile da ufficio. Per questa stagione, il marchio presenta una nuova serie di zaini business per i giovani professionisti moderni. La collezione comprende una gamma completa di zaini, mini borse e valigie, tutti progettati per passare con facilità dal lavoro alla vita di tutti i giorni.

Eastpak collezione CNNCT 2023: il video della campagna

La nuova campagna CNNCT ha un approccio ironico ed evoluto allo stile classico del marchio. Con un’attenzione particolare alla versatilità e all’innovazione, la collezione presenta sia novità che modelli classici come lo zaino Tecum e Tecum F.

Dall’ufficio all’aeroporto, questa collezione è stata progettata per rendere la vita più facile, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più.

Lo zaino “CNNCT Office”, disponibile a partire da questa stagione, si trasforma in un perfetto spazio di lavoro in movimento. È stato progettato pensando ai professionisti più esigenti e offre molteplici tasche e scomparti per l’organizzazione, una custodia imbottita per il lapotop, per mantenerlo sempre protetto, e la possibilità di ripiegarsi in una borsa elegante e raffinata per le ore libere dal lavoro.

