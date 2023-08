Arcadia Yachts Sherpa 60 e Sherpa 80: consegnati due nuovi yacht

Arcadia Yachts Sherpa 60 e Sherpa 80: continua la stagione dei successi del brand campano con due nuove consegne ad altrettanti armatori stranieri, che si vanno ad aggiungere alle quattro unità prossime al varo: uno Sherpa 60, linea storica giunta ormai al sedicesimo esemplare, è pronto per navigare tra le isole Baleari, mentre l’esemplare numero cinque di Sherpa 80 è da poco nelle mani del suo armatore turco.

Arcadia Yachts Sherpa 60 e Sherpa 80: caratteristiche

Sherpa 60 è un raffinato yacht di 18,67 metri, con un layout che mira a privilegiare la convivialità del pozzetto di poppa che, grazie alla larghezza di 5,6 metri, è una vera propria terrazza a pelo d’acqua di circa 55 metri quadrati. Il cantiere ha ideato per questa barca diverse configurazioni a seconda dell’uso a cui la si vuole destinare.

La flessibilità di questo progetto si è dimostrata ancora una volta vincente: questa unità, su richiesta dell’armatore, infatti, presenta un layout totalmente nuovo con tre cabine, di cui l’armatoriale a prua, e due bagni (uno per la master). Anche il livello di servizio è al top della categoria grazie alla possibilità di avere a bordo due membri di equipaggio in una cabina dedicata.

Le capacità di crociera stile “long-range” sono piuttosto elevate, grazie a due Volvo Penta IPS 600 (oppure due IPS 700 o 800) che permettono una crociera a 17 nodi con velocità massima di 22 nodi con la massima motorizzazione disponibile. La barca navigherà presto nelle belle acque tra le isole Baleari.

Sherpa 80 è un modello che sta conquistando estimatori in varie parti del mondo. Lungo 24 metri e largo 7, colpisce innanzitutto per la superficie complessiva di 220 metri quadrati di aree sempre vivibili e per il pozzetto di quasi 65 metri quadrati, direttamente collegato alla plancetta di poppa con una scenografica sequenza di scalini, totalmente libero e dall’anima multiflessibile grazie alla possibilità d’installare nell’area pranzo soluzioni in vetro scorrevoli e di condizionamento per godere di questa fantastica area in qualsiasi condizione atmosferica.

L’interior design, sviluppato con un forte coinvolgimento degli armatori e dello studio milanese Hot Lab, è stato progettato in totale continuità con gli esterni e caratterizzato da componenti d’arredo raffinati, da uno stile essenziale e di eleganza discreta, con i volumi amplificati da geometrie semplici che sfruttano al massimo lo spazio disponibile per offrire più comfort possibile.

Come sempre carena e sistema propulsivo sono stati studiati in contemporanea per ottimizzare le performance sia in termini di consumi che di comfort: la velocità massima supera i 23 nodi mentre l’autonomia è di 1.400 miglia nautiche a un’andatura di 10 nodi. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale anche questa barca, come tutti i modelli del brand, è equipaggiata con pannelli solari che garantiscono circa 2 -3 kW di energia pulita ed è dotata di dispositivi a basso consumo e luci a led.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.