Milano Design Week 2023 BMW: la casa automobilistica presenta l’installazione “A Creative’s Journey”, in concomitanza con il Salone del Mobile. L’idea è quella di accompagnare i designer nella loro ricerca di soluzioni creative per la mobilità di domani. L’installazione non solo fornisce approfondimenti sul processo creativo di BMW Design, ma diventa anche luogo d’incontro.

Rimanendo fedeli alle radici storiche e al design iconico del marchio, i designer BMW affrontano il futuro con un pensiero nuovo e positivo. L’apertura a nuove idee e la ricerca della soluzione perfetta sono il fil rouge dell’installazione “A Creative’s Journey” di BMW Design.

Milano Design Week 2023 BMW: l’installazione

Il portale d’ingresso, fiancheggiato su entrambi i lati da colonne, ricorda un autolavaggio: simboleggia l’inizio del processo creativo, durante il quale i designer si liberano di tutti i pensieri restrittivi che potrebbero influenzare la loro creatività. Solo così possono aprirsi a ispirazioni non convenzionali e reinventarsi completamente.

Il cortile interno simboleggia lo stato dei designer all’inizio del lavoro: radicati nella storia del marchio BMW, guardano con attenzione al presente e considerano le dinamiche sociali di domani. Il pezzo forte dell’installazione, la BMW Design Sculpture, riflette questo aspetto, riprendendo l’iconico design esterno della BMW 3.0 CSL del 1973 e trasformandolo in una scultura moderna.

Le sedute del cortile invitano i visitatori a fermarsi per qualche istante. I sedili presentano frammenti di testo che raccontano il pensiero di BMW Design: affrontare il futuro con ottimismo ed empatia. Il cortile è anche concepito come un luogo di incontro in cui BMW Design interagisce con i visitatori, per esplorare nuove idee e una storia ricca di tradizione, oggetti di ispirazione e il processo di creazione.

All’interno dell’installazione, il visitatore intraprende un viaggio attraverso varie discipline del design. Mondi innovativi e sostenibili di colori e materiali, opere d’arte all’interno e all’esterno, sculture, concept di design ed esposizioni che servono da ispirazione per i designer nel processo di scoperta creativa illustrano l’approccio olistico di BMW Design: creare prodotti ed esperienze con un design incentrato sull’uomo che attraggano tutti i sensi. Al centro di tutto c’è la domanda su quali requisiti di design dovranno essere soddisfatti in futuro per rendere il veicolo un vero “luogo preferito”.

Infine, la “Phygital Experience”, che fonde il fisico e il digitale, dimostra la transizione senza soluzione di continuità tra tecnologia e arte. L’installazione interattiva trasforma il modello del veicolo in una tela dinamica e offre un’esperienza pratica di come i veicoli interagiranno in futuro con gli esseri umani in modo emotivamente coinvolgente e personalizzato.

L’installazione rappresenta anche l’evoluzione del principio del BMW Design da “la forma segue la funzione” a “la forma segue l’esperienza”. Ciò significa che la percezione umana, e non la funzione in sé, è in ultima analisi il fattore chiave nelle decisioni di design.

“A Creative’s Journey” BMW Design

18-23 aprile

10.00-20.00

House of BMW – Via Monte Napoleone 12

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.