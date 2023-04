Hyundai alla Milano Design Week 2023: IONIQ 6 a SOLFERINO 28 – ELEVATORS

Hyundai torna alla Milano Design Week dal 17 al 23 aprile con due attivazioni ispirate al futuro e conferma il rapporto con il mondo del design e con la città di Milano. Hyundai sarà Main Sponsor di Fuorisalone.it e presenterà la nuova IONIQ 6 all’interno dell’installazione a cielo aperto SOLFERINO 28 – ELEVATORS presso la sede storica del quotidiano di via Solferino.

L’installazione condurrà i visitatori in un viaggio ideale verso il futuro, in cui sarà possibile spostarsi senza limiti in modo autonomo e rispettoso dell’ambiente. In questo contesto si potranno apprezzare la visione di Hyundai per costruire un domani migliore e più sostenibile, e le tecnologie all’avanguardia, la sostenibilità, la ricerca e l’innovazione che caratterizzano il brand.

Hyundai presenterà la nuova streamliner 100% elettrica IONIQ 6, recentemente da noi provata nel primo contatto e premiata come World Car of the Year 2023, . IONIQ 6 è il manifesto della mobilità del futuro di Hyundai: Electrified Streamliner a zero emissioni, dal design futuristico, il cui abitacolo è stato progettato come spazio personale al massimo del comfort e versatilità.

La sua aerodinamica studiata e il basso coefficiente di resistenza aerodinamica mai raggiunto da Hyundai (0,21) riflettono il concept che i designer Hyundai hanno definito Emotional Efficency. Hyundai ha scelto di utilizzare materiali sostenibili sia per gli interni sia per gli esterni della vettura per sostenere la responsabilità ambientale.

Hyundai sarà inoltre presente come auto ufficiale di Fuorisalone con IONIQ 6 e IONIQ 5, i due modelli della gamma IONIQ completamente elettrica. Le auto trasformeranno in laboratorio su quattro ruote per raccontare insieme a Fuorisalone.it le installazioni e gli appuntamenti da non perdere nei design district.

La collaborazione tra Hyundai e Fuorisalone dura da tredici anni, con l’obiettivo di portare la visione del futuro del brand coreano in linea con i temi dell’evento, come la progettazione sostenibile, la circular economy, l’innovazione nei materiali, la rigenerazione urbana e l’intelligenza artificiale.

