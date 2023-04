Hyudai IONIQ 6 vince il World Car of the Year, secondo anno consecutivo per Hyundai

Hyundai IONIQ 6 è stata proclamata World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year dalla giuria internazionale dei World Car Awards, che ha apprezzato tra l’altro il suo design aerodinamico e l’autonomia dell’auto elettrica. La cerimonia di premiazione si è tenuta durante il New York International Auto Show (NYIAS). La gamma IONIQ di Hyundai ha vinto questi prestigiosi riconoscimenti per il secondo anno consecutivo, dopo che nel 2022 la vincitrice era stata la IONIQ 5.

La Hyundai IONIQ 6 è il secondo modello della gamma IONIQ completamente elettrica di Hyundai e sfrutta appieno la piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) del Gruppo, che offre un interno spazioso e una capacità di ricarica ultrarapida, grazie all’architettura a 800V.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso (0,21), la IONIQ 6 è uno dei veicoli elettrici più aerodinamici ed efficienti dal punto di vista energetico sul mercato.

La Hyundai IONIQ 6 è stata premiata grazie al suo design innovativo e aerodinamico, che combina un forte fascino emozionale con un’autonomia eccezionale. L’interno spazioso e ergonomico offre una serie di funzioni all’avanguardia, come la Dual Color Ambient Lighting, lo Speed Sync Lighting, l’EV Performance Tune-up e l’Electric Active Sound Design (e-ASD). Le numerose funzionalità di IONIQ 6 includono tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e connettività avanzata con aggiornamenti software over-the-air (OTA) che offrono un’esperienza a bordo di livello superiore.

Ricordiamo che la strategia di elettrificazione di Hyundai prevede l’introduzione di 17 nuovi modelli elettrici a batteria (BEV) entro il 2030, con l’obiettivo di incrementare le vendite globali annuali di BEV a 1,87 milioni di unità.

