BYD Seal U: il nuovo SUV cinese protagonista al Salone di Monaco 2023

Il colosso cinese appena sbarcato in Italia porterà il suo ultimo SUV, BYD Seal U, al Salone di Monaco 2023, previsto dal 5 al 10 settembre, insieme ad altri 5 modelli elettrici.

Oltre a presentare il nuovo modello e le ultime tecnologie, per BYD sarà anche l’occasione per lanciare il suo marchio di lusso Denza con l’ultima nata, la monovolume elettrica di fascia alta Denza D9.

Le caratteristiche di BYD Seal U

BYD Seal U, dove U sta per Utility, è la versione a ruote alte della berlina sportiva BYD Seal, che noi abbiamo visto in anteprima in occasione del test drive di BYD Atto 3 e BYD Han, i primi due modelli portati dal costruttore mandarino nel nostro paese. Il Salone di Monaco è la prima anteprima europea di questo modello.

Come la berlina e come la BYD Dolphin, inaugura il nuovo corso stilistico Ocean X, con elementi esterni e interni ispirati all’Oceano, oltre al nome stesso dell’auto: Seal, infatti, vuol dire “foca” in inglese. Tuttavia, il form factor SUV permette a BYD Seal U di avere maggiore spazio e comfort per 5 passeggeri, e un vano bagagli sensibilmente più grande e capiente.

BYD Seal U permette al costruttore di parlare agli europei della tecnologia Cell-To-Body, che integra carrozzeria e batterie Blade, fiore all’occhiello di BYD, in un’unica e più resistente struttura. Inoltre, BYD Seal U gode di iTAC, Intelligent Torque Adaption Control che permette prestazioni più avanzate in termini di stabilità e sicurezza.

Due i livelli di allestimento: Comfort con Blade Battery da 71,8 kWh e autonomia di 420 km; e Design, con Blade Battery da 87 kWh e 500 km di autonomia. La vettura sarà disponibile in Europa nel primo trimestre del 2024.

Le altre auto di BYD al Salone di Monaco

Oltre a BYD Seal U, a Monaco sarà presente anche la berlina Seal, vincitrice dell‘iF Design Award per merito delle sue linee dinamiche e ribassate. Rispetto al SUV, inoltre, la forma filante e il peso ridotto consentono maggiori prestazioni e autonomia, con la Blade Battery da 82,5 kWh che promette fino a 570 km di autonomia su ciclo WLTP. Due le configurazioni: singolo motore elettrico a trazione posteriore da 312 CV, o due motori e trazione integrale con 530 CV di potenza complessiva.

Saranno inoltre presenti la compatta BYD Dolphin, in Italia a partire da 30.000 € senza incentivi. La berlina di fascia alta BYD Han e il SUV di fascia alta BYD Tang, oltre a BYD Atto 3, i primi modelli che BYD ha portato in Europa.

Monaco, infine, è il debutto europeo della Denza D9, ultima vettura elettrica del marchio di fascia alta Denza, finora mai visto alle nostre latitudini. Si tratta di una joint venture tra BYD e Mercedes, e la Denza D9 è una monovolume a 7 posti caratterizzata da qualità e tecnologia per un lusso privo di compromessi.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.