BYD Dolphin: prezzi, caratteristiche ed interni dell’elettrica cinese

BYD ha annuncia la prevendita della nuova BYD Dolphin anche in Italia. Si tratta di una berlina di segmento C è caratterizzata da praticità, efficienza, accessibilità e, soprattutto, un grande comfort di marcia. Le prevendite di BYD Dolphin partiranno in estate, mentre le prime consegne sono previste da settembre 2023, maggiori informazioni saranno diffuse in prossimità del lancio sui diversi mercati.

Cosa offre la BYD Dolphin

BYD Dolphin è il primo modello della serie Ocean e il primo ad adottare il concetto di design “Ocean Aesthetics”, realizzando un aspetto visivo dinamico, elegante e altamente riconoscibile. Nel design dell’auto, il mammifero marino a cui si ispira BYD Dolphin, è presentato in forme sia figurative che fantasiose.

Questa auto cinese offre una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kWh, un’esclusiva struttura di carrozzeria con elevati standard di sicurezza, specificamente pensata per veicoli elettrici puri, e dispone di una gamma completa di caratteristiche di sicurezza attiva e passiva che le conferisce un vantaggio incomparabile in termini di prestazioni di sicurezza.

BYD Dolphin offre anche sistemi di assistenza alla guida intelligenti e sistemi di frenata integrati per rendere i viaggi più sicuri e l’esperienza di guida ai massimi livelli di comfort. Come BYD Atto 3, lanciato di recente, anche BYD Dolphin è un modello concepito su e-Platform 3.0.

La Blade Battery di serie della BYD Dolphin

BYD Dolphin trae vantaggio dall’innovativa Blade Battery, che sta rivoluzionando la sicurezza, l’autonomia e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici. Questa tipologia di batteria può sopportare perfino il Nail Penetration Test, considerato il “Monte Everest” dei test di sicurezza.

Le batterie Blade prive di cobalto di Dolphin utilizzano come materiale catodico il litio ferro-fosfato (LFP) che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. LFP ha intrinsecamente un’eccellente stabilità termica. Pur essendo estremamente sicura e duratura, la batteria Blade offre prestazioni senza compromessi, garantendo un’elevata densità di potenza con il vantaggio di un consumo energetico estremamente basso.

Questa soluzione funziona in stretta sinergia con la competenza di BYD sulla tecnologia dei propulsori elettrici. BYD Dolphin, come Atto 3, è costruita sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0 di BYD per il massimo dell’efficienza e di tutti gli applicativi tecnologici connessi al veicolo. Il gruppo propulsore elettrico 8-in-1 di BYD integra l’unità di controllo del veicolo, il sistema di gestione della batteria, l’unità di distribuzione dell’energia, il motore di trazione, il controller del motore, la trasmissione, il trasformatore DC-DC e il caricabatterie di bordo. Questa profonda integrazione garantisce un’efficienza del sistema dell’89%.

Potenza ed autonomia

La integrata è stata sviluppata per offrire prestazioni ottimali e la migliore esperienza di guida. Con la Blade Battery da 60 kWh e un motore sincrono a magneti permanenti, BYD Dolphin può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. I 290 Nm di coppia e il potente motore da 150 kW/201 CV forniscono prestazioni senza soluzione di continuità spingendola fino alla velocità massima di 160 km/h. Per adattarsi alle condizioni della strada e alle preferenze del guidatore sono disponibili quattro modalità di guida: Sport, Normale, Eco e Neve.

BYD Dolphin ha un’autonomia elettrica combinata WLTP di 427 km. La potenza di ricarica è di 11 kW in corrente alternata AC trifase. Il caricabatterie in corrente continua CC da 100 kW BYD Dolphin può ricaricare la batteria dal 30 all’80% in soli 29 minuti.

L’auto elettrica è inoltre dotata di V2L, quindi la batteria dell’auto può caricare facilmente dispositivi esterni, oltre a poter funzionare come batteria tampone negli impianti domestici.

Design elegante e funzionale

Il design BYD Dolphin è semplice e funzionale, rispecchiando l’insieme del veicolo. BYD Dolphin è immediatamente riconoscibile e futuristico grazie al suo profilo arrotondato e alla silhouette laterale che ricorda le linee aggraziate di un delfino che salta. Sulla base delle nuove caratteristiche di Dolphin, gli sbalzi corti e il passo lungo conferiscono alla vettura grandi doti di spaziosità.

Con una lunghezza di 4.290 mm e una larghezza di 1.770 mm (con gli specchietti retrovisori aperti), BYD Dolphin presenta un passo di 2.700 mm ottimizzato per lo spazio e il comfort. L’altezza è di 1.570 mm.

I sedili sportivi e i poggiatesta dal design ergonomico sono realizzati in pelle vegana e possono ospitare a bordo fino a cinque persone. I sedili anteriori riscaldati sono dotati di regolazione elettrica a sei vie per il conducente e a quattro vie per il passeggero. I sedili posteriori offrono un ampio spazio per le gambe dei passeggeri, grazie all’adozione dalla piattaforma e-Platform 3.0. I sedili posteriori sono divisi nelle proporzioni 60:40 e quando sono ripiegati consentono di ampliare il bagagliaio da 345 a 1.310 litri.

Tecnologia avanzata per una guida sicura

BYD Dolphin è dotata di numerosi sistemi di sicurezza e di assistenza avanzata alla guida. Tutti i modelli sono dotati di avviso di collisione anteriore (Forward Collision Warning), frenata autonoma di emergenza (Autonomous Emergency Braking), avviso di collisione posteriore (Rear Collision Warning), avviso di traffico trasversale posteriore e frenata automatica (Rear Cross Traffic Alert e Rear Cross Traffic Brake), assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assistance ed Emergency Lane Keep) e assistenza al cambio di corsia (Lane Change Assist). L’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Cruise Control aumentano il piacere di guida.

La telecamera panoramica offre al conducente una visibilità a 360 gradi per il massimo della sicurezza in manovra. Inoltre, come ausili alla guida aggiuntivi, sono inclusi un sistema di rilevamento dell’angolo cieco, il controllo elettronico della stabilità ESP, il controllo della trazione, il controllo della velocità in discesa (Hill Decent Control), il freno automatico su strade in pendenza (Automatic Vehicle Hold), il riconoscimento dei segnali stradali con controllo intelligente del limite di velocità (Intelligent Speed Limit Information/Control). L’esperienza di guida è ulteriormente esaltata dal regolatore automatico della velocità (Adaptive Cruise Control) e intelligente (Intelligent Cruise Control).

Prezzi e disponibilità di BYD Dolphin

Ecco in anticipo i prezzi di BYD Dolphin. La gamma partirà con la versione Active da 30.790 euro con batteria da 45 kWh, per passare alla Boost sempre con la batteria da 45 kWh a 31.490 euro.

Per le varianti a 60 kWh si passa alla Comfort da 35.490 euro e si finisce con la versione top di gamma Design a 37.490 euro. BYD Dolphin sarà presto preordinabile e le prime consegne sono fissate indicativamente per il mese di settembre.

Scheda tecnica BYD Dolphin

Dati tecnici Dimensioni – L/L/A (mm) 4.290/1.770/1.570 Passo (mm) 2.700 Trazione Anteriore Velocità massima (km/h) 160 Potenza (kW) 150 Accelerazione 0-100 km/h (s) 7 Dimensioni ruote (pollici) 16/17 Autonomia EV (km) 427 (WLTP) Capacità bagagliaio (litri) 345/1.310 Posti a bordo 5 Batterie BYD BladeBattery (LFP) Capacità effettiva (kWh) 60 Potenza di ricarica 88 kW DC 11 kW AC (trifase) Tempo di ricarica DC dal 30 all’80% (min) 29 Pompa di calore Di serie Funzione V2L (Vehicle To Load) Di serie

sdfsdfs