In occasione della Milano Design Week 2024 Audi dà voce a tecnologie e visioni che anticipano il futuro e quest’anno presenta House of Progress.

Dal 15 al 28 aprile il pubblico della Design Week potrà scoprire la nuova House of Progress di Audi negli iconici spazi di Portrait Milano. La location dei quattro anelli, nel cuore del Quadrilatero, darà vita a momenti di scambio e confronto tra conoscenze trasversali al fine di esplorare il futuro della mobilità. Negli spazi di House of Progress prenderanno sostanza e forma i valori di creatività, design, innovazione e attenzione alla centralità dell’individuo. Protagonista dello spazio l’installazione progettata dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group.

L’installazione “Reflaction”, una crasi delle parole riflessione e azione, è un invito a riflettere su come ogni azione del singolo rifletta il suo essere e sia lo specchio della sua esistenza lasciando una traccia alle generazioni future. Giocando infatti con gli effetti di riflessione e rifrazione, due alte pareti specchiate si intersecano simmetricamente dividendo in quattro il centro della piazza di Portrait Milano.

Osservata da una prospettiva aerea, l’installazione infatti assume la forma di un segno più, che non significa solo “di più” in senso aritmetico, ma racchiude anche una rappresentazione programmatica. Utilizzando una selezione minimalista di elementi, l’area è stata divisa in quattro sezioni distinte, che incarnano i quattro capisaldi tematici della mostra riprendendo simbolicamente i quattro anelli del logo Audi. Quasi eterea, la struttura moltiplica persone e oggetti creando quattro spazi per i visitatori del Fuorisalone che potranno muoversi liberamente all’interno dell’opera e vivere la propria esperienza personale interagendo con essa.

Nello spazio “Community/Comunità” sarà possibile sostare per uno scambio di idee e un momento di convivialità, per poi passare alla parte “Knowledge/Conoscenza”, un raccolto anfiteatro che ospiterà incontri e approfondimenti. La parte “Audi Digital Light/Tecnologia” ospita invece esempi dell’eccellenza Audi nel campo dell’illuminotecnica.

Lo spazio espositivo comprende infine l’area “Performance”, dove poter conoscere per la prima volta dal vivo nuova Audi Q6 e-tron, nella versione sportiva SQ6. Il SUV a elettroni ha un’autonomia di 625 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW, che consente di ricaricare fino a 255 chilometri di percorrenza in dieci minuti.

Da Corso Venezia il percorso narrativo dei quattro anelli prosegue poi in Via Montenapoleone con il richiamo a “Reflaction”, realizzato in scala, per poi continuare con un rimando in uno dei luoghi iconici del Fuorisalone, l’Università degli Studi di Milano.

Audi Milano Design Week 2024

15-28 Aprile

Portrait Milano

Corso Venezia 11

Fonte Audi

Copyright Image: Sinergon LTD