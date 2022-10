WRC Generations 2022 è la nuova edizione del videogame ufficiale di FIA World Rally Championship che debutterà ufficialmente il 3 novembre 2022 per le console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, mentre successivamente sarà disponibile anche per PC su Steam.

I preordini, solo nel formato digitale e solo per le console, sono già aperti ora tramite sito ufficiale a 39,99 € per la Standard Edition e a 49,99 € per la Fully Loaded Edition. La nuova generazione promette ancora più divertimento per gli appassionati di rally che da anni con questo titolo possono vivere la loro avventura virtuale sui loro sedili gaming.

Le novità di WRC Generations 2022

WRC Generations 2022 nasce dalla collaborazione tra Nacon e KT Racing e si presenta completamente rinnovato, con un’esperienza più immersiva, coinvolgente ed iperrealistica che permette di essere catapultati subito sulle strade dei tracciati rally più affascinanti e famosi, come quello di Svezia, a bordo delle nuove auto ibride come la Ford Puma WRC o Hyundai i20 N, o sulla leggendaria Peugeot 206 WRC di Marcus Grönholm del 2022, in omaggio a tutti coloro che effettuano il preorder.

Anche per questo WRC Generations 2022 ha il parco auto più vasto di sempre, e dispone di una nuova modalità di gioco chiamata “Lega”, che permette a tutti i giocatori di sfidarsi tra loro in base al proprio livello.

