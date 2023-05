Grand Seiko Tentagraph: il primo cronografo meccanico

Grand Seiko Tentagraph è il primo cronografo meccanico che amplia la gamma di orologi sportivi Evolution 9. Proprio come ogni altra creazione Grand Seiko, la ricerca della precisione è la scintilla che alimenta il lavoro dei maestri orologiai e il Tentagraph ne è una conferma.

Grand Seiko Tentagraph: il video

Il calibro che alimenta questo straordinario orologio è il 9SC5, basato sul rivoluzionario calibro 9SA5 Hi-Beat. Questo nuovo calibro pulsa ad una frequenza di dieci alternanze al secondo, garantendo un’elevata precisione nella misurazione dell’ora e del tempo trascorso.

Inoltre, grazie al suo scappamento a basso consumo energetico e ai due bariletti, l’orologio ha un’autonomia di carica di tre giorni anche quando il cronografo è in funzione, rendendo Tentagraph il cronografo a 10-beat con la più lunga riserva di carica del

settore.

Il nuovo movimento presenta il rivoluzionario scappamento a doppio impulso, che trasmette efficientemente l’energia al bilanciere a spirale libera sia indirettamente mediante l’ancora, ma anche direttamente dalla ruota di scappamento. La tecnologia MEMS garantisce componenti

dello scappamento estremamente precisi, leggeri e durevoli e dota lo scappamento di una maggiore efficienza energetica, per una lunga autonomia di carica.

Tratti caratteristici di un pregiato cronografo moderno, un innesto verticale e una ruota a colonne che garantiscono insieme un’elevata precisione e funzionalità. L’innesto verticale elimina qualsiasi vibrazione o scatto delle lancette quando il cronografo è in funzione e migliora la precisione della misurazione, mentre la ruota a colonne garantisce un preciso controllo del cronografo. Il movimento presenta un martello a tre punte, il quale assicura che, quando si preme il pulsante di reset, le lancette tornino immediatamente sullo zero, in perfetta sincronia.

Grand Seiko Tentagraph: caratteristiche

Gli ideali di un orologio sportivo Grand Seiko sono evidenti in questo nuovo cronografo. Le importanti lancette e gli indici prominenti e scanalati dello stile Evolution 9 garantiscono una straordinaria leggibilità. La lancetta dei secondi del cronografo è lievemente curvata in basso verso il quadrante, in modo che la sua punta sia più vicina possibile agli indici e si estenda verso le indicazioni poste alle estremità del quadrante. Anche la lancetta dei minuti è lievemente curvata, per semplificare la leggibilità dell’ora.

La cassa e il cinturino sono realizzati in titanio ad alta intensità, che è circa il 30% più leggero e più resistente ai graffi rispetto all’acciaio inossidabile così da incrementarne al massimo la durata. I due pulsanti convessi poi garantiscono le massime funzionalità necessarie a misurare il tempo trascorso.

La finitura a specchio con lucidatura Zaratsu e priva di distorsioni si alterna alla sottile finitura delicata, donando alla cassa la tipica lucentezza dello stile Evolution 9. Il cronografo presenta un piccolo quadrante dei secondi continui a ore tre, un contatore dei 30 minuti a ore nove e un contatore delle 12 ore a ore sei.

La ghiera è realizzata in ceramica, per proteggere l’orologio dai graffi e migliorarne la durata. Le lancette e gli indici sono rivestiti di

LumiBrite, migliorando ulteriormente la leggibilità di notte. Il profilo curvo dell’orologio, le ampie anse e il baricentro basso garantiscono il massimo comfort al polso.

Il quadrante presenta il tratto caratteristico di Grand Seiko “pattern Monte Iwate”, che trae ispirazione dal profilo increspato dell’omonimo monte, visibile dalle finestre dello Studio Shizukuishi Grand Seiko, dove il Tentagraph ed altri orologi meccanici Grand Seiko vengono assemblati e regolati a mano. La maestosa vetta è un’ispirazione costante per Grand Seiko, la decisione di sceglierla per il primo cronografo meccanico del marchio riveste un ruolo simbolico importante per il Brand. Infine la delicata tonalità blu del quadrante richiama il cielo notturno che sovrasta il Monte Iwate evocando un’immagine estremamente suggestiva del paesaggio giapponese.

