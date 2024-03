Il Turbine Poker Royal Flush di Perrelet è un omaggio all’universo del poker, in edizione limitata di 99 pezzi, questo orologio è destinato a diventare un pezzo da collezione per gli amanti dell’alta orologeria.

La Maison Perrelet svela il nuovo Turbine Poker Royal Flush, un orologio che celebra la passione per il poker e l’eccellenza orologiera. Questa edizione limitata di soli 99 pezzi è una vera celebrazione dell’arte del gioco delle carte, dedicata a coloro che vedono nel poker non solo un hobby, ma uno stile di vita.

Fin dalla sua fondazione nel 1777, Perrelet ha sempre espresso un’inventiva senza pari, creando pezzi unici che combinano meccanica sofisticata e design innovativo. Il Turbine Poker Royal Flush segue questa tradizione, arricchendo la collezione Turbine con un modello che rappresenta la quintessenza della vincita a poker: una scala reale. Questo nuovo capolavoro dimostra, ancora una volta, l’abilità e la creatività della Maison nel reinventare il sotto-quadrante degli orologi Turbine con temi originali e accattivanti.

La tecnologia Turbine, brevettata nel 2009 e ispirata ai sistemi di propulsione degli aerei e delle imbarcazioni, rappresenta l’essenza di questa collezione. Le 12 pale in alluminio anodizzato, leggere ma resistenti, ruotano ad ogni movimento del polso, rivelando il design unico sottostante. Nonostante la sua funzione decorativa, il montaggio della turbina richiede una precisione e un’equilibratura impeccabili, sottolineando l’expertise dei maestri orologiai di Perrelet.

Il nuovo modello Turbine Poker Royal Flush sfoggia un quadrante animato dal movimento vorticoso della turbina, che svela 12 carte da gioco, una doppia scala reale con una coppia di 7. Come un esperto mazziere, infatti, Perrelet ha distribuito le carte selezionando quelle di quadri e di fiori, semi complementari rispetto al precedente Turbine Poker: ecco allora un’incredibile mano di doppi assi, re, regine, fanti, 10 e 7, in rosso e in nero. Altri riferimenti alle carte si trovano poi sul caratteristico giro delle ore: i simboli dei quattro semi e delle figure spiccano in bianco e in rosso sullo sfondo nero della flangia, intervallati dai numeri arabi e dagli indici. Questi ultimi sono ben visibili in tutte le condizioni di luce grazie all’applicazione di Super-LumiNova, che illumina anche le lancette a daga. La sottile lancetta dei secondi in rosso si abbina perfettamente ai toni del quadrante. Questa scelta di design non solo esalta il tema del poker ma anche l’artigianalità e la creatività che caratterizzano ogni orologio Perrelet.

Caratterizzato da una cassa di 44 mm in policarbonato e carbonio con decorazioni distintive, il Turbine Poker Royal Flush ha una lunetta piatta, il fondello in acciaio trattato PVD nero opaco e la corona personalizzata con il logo Perrelet che completano l’eleganza di questo orologio. Un cinturino in pelle alligatore nero, insieme a un secondo cinturino in caucciù per look più informali, offre versatilità e comfort.

Al cuore del Turbine Poker Royal Flush batte il calibro automatico di manifattura P-331-MH, che funziona alla frequenza di 28.800 alternanze orarie (4 Hz) e garantisce una riserva di carica di 42 ore. È prodotto da Soprod, azienda appartenente a Miguel Rodriguez, come pure Perrelet di cui è presidente, e fa parte di un polo orologiero composto da ben sei stabilimenti in grado di produrre i propri calibri in completa autonomia. Estremamente affidabile, il calibro P-331- MH vanta due diverse certificazioni cronometriche. Impeccabili anche le finiture: la platina colimaçonnée, i ponti a perlage, la massa oscillante traforata, rodiata e spazzolata, fregiata dal logo Perrelet.

Fonte Perrelet

Copyright Image: Sinergon LTD