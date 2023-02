Ulysse Nardin Diver X Skeleton White: semplicemente unico

Ulysse Nardin Diver X Skeleton White: connubio perfetto tra alta orologeria tecnica e design sportivo, il Diver X Skeleton occupa un posto da protagonista nell’attuale collezione della Manifattura Ulysse Nardin. In questa versione, la sua sobria silhouette in titanio è avvolta da un manto bianco. Audacia, tecnicità, potenza e un’energia esplosiva caratterizzano questo modello, assolutamente unico nel panorama dell’orologeria.

Il Diver X Skeleton di Ulysse Nardin è di per sé un exploit. All’affidabilità tecnica di un orologio sportivo, in grado di resistere alle condizioni più estreme, abbina un meccanismo orologiero potente, preciso e sofisticato. L’audace “X” che caratterizza il design di questo modello ne sottolinea l’unicità.

Ulysse Nardin Diver X Skeleton White: caratteristiche

Nel corso della sua storia, Ulysse Nardin ha continuato a innovare, esplorando ambiti della tecnica e offrendo soluzioni ormai adottate da tutti. Ispirandosi a questa filosofia, Ulysse Nardin ha progettato il Diver X Skeleton col duplice obiettivo di coniugare prodezza tecnica e affidabilità.

Il calibro di Manifattura UN-372 ci trascina nel cuore di questo concentrato di innovazioni, che sprigiona tutta la sua potenza all’interno della cassa in titanio da 44 mm. Per questo Diver X Skeleton White, che si aggiunge alla collezione attuale, Ulysse Nardin ha scelto di focalizzarsi sull’essenziale, celebrando la purezza del bianco, colore caro alla Maison.

Al centro di questa fucina di innovazioni batte un movimento automatico scheletrato ultra contemporaneo, dotato di un oscillatore in silicio sovradimensionato. Anche la ruota di scappamento, l’ancora e la spirale sono in silicio, un materiale molto apprezzato da Ulysse Nardin, che lo ha introdotto per primo nel mondo dell’orologeria. Le funzioni offerte dal calibro UN-372 sono quelle di ore, minuti e secondi.

La cassa in titanio lucido e satinato è impermeabile fino a 200 metri e presenta una lunetta girevole unidirezionale rivestita in caucciù bianco. Il Diver X Skeleton White è disponibile con cinturino in caucciù bianco completo di elemento “Ulysse Nardin” e fibbia pieghevole in titanio o con cinturino bianco in tessuto.

Sintesi perfetta di due universi, il modello Diver X Skeleton è un orologio dall’eleganza sportiva in grado di offrire perfezione tecnica e affidabilità assoluta. Semplicemente unico.

