La multa per sosta con l’aria condizionata accesa è di 435 euro.

La normativa in vigore in Italia ed in Europa prevede sanzioni per coloro che lasciano la loro vettura ferma con l’aria condizionata accesa. Questa pratica non solo comporta un aumento dell’inquinamento nelle nostre città, ma rappresenta anche uno spreco di energia.

Secondo la normativa italiana, lasciare il motore acceso con l’aria condizionata in funzione mentre si è fermi può essere considerato una violazione del Codice della Strada. Anche a livello europeo, sono state adottate misure per promuovere una guida più sostenibile ed eco-friendly. Pertanto, è importante seguire le disposizioni normative e adottare comportamenti responsabili per ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni.

Il Codice della Strada: no alla sosta con l’aria condizionata accesa

La norma che ha introdotto la multa per sosta con l’aria condizionata accesa era stata introdotta nel 2007, con importi che andavano dai 41 ai 168 euro.

Sempre del 2007 è invece la più importante modifica al Codice della Strada con un DDL, poi modificata dalla l. n. 120/2010. In particolare il comma 7-bis nell’articolo 157 dice:

È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo

Come accennato, obiettivo della norma è quello di abbassare le emissioni ambientali dei gas di scarico dei veicoli. Gli importi delle multe attuali sono stati adeguati dal d.m. del 16/12/2014, in vigore dal 1/1/2015. Per chi non rispetta la norma è prevista una multa tra i 218 e i 435 euro.

Sosta con l’aria condizionata accesa: le multe in Europa

In Europa, si registrano le iniziative delle singole città che sono scese in campo per combattere l’inquinamento.

A Londra , la multa per sosta con l’aria condizionata accesa è di 20 sterline , al cambio attuale circa 22 euro . Viene cominata quando gli agenti di polizia locare intimano lo spegnimento a chi viene sorpreso mentre sosta con il motore acceso. Se non viene pagata seduta stante, non si può ripartire.

, la multa per sosta con l’aria condizionata accesa è di , al cambio attuale circa . Viene cominata quando gli agenti di polizia locare intimano lo spegnimento a chi viene sorpreso mentre sosta con il motore acceso. Se non viene pagata seduta stante, non si può ripartire. A Madrid la multa per sosta con l’aria condizionata accesa arriva invece a 100 euro.

Quindi, come fare? La soluzione è semplice: basta mettersi alla guida e partire, perchè viaggiare con l’aria condizionata accesa è ovviamente consentito!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.