1 di 6: notifica di una multa

Verificare la notifica di una multa si può fare anche da soli. Non tutte le multe possono essere contestate subito, e quando non avviene si parla della notifica di una multa. Si deve ricevere una notifica a casa da firmare al momento della consegna, anche nel caso di intenda procedere alla contestazione della multa.

Può capitare, però, che le multe vengano perse e che quindi, andando oltre il termine di notifica della multa previsto entro 90 giorni, non arrivino mai. I motivi possono essere molteplici: da indirizzi di spedizione sbagliati a verbali persi prima della spedizione. Per evitare di incorrere in problemi, vediamo come sapere se una multa è stata notificata ma anche quando possibile che il nostro caso vada nel fascicolo della prescrizione delle multe.