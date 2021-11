La moda certificata per le due ruote.

Giacche moto Tucano Urbano inverno 2021: se c’è protezione, deve esserci anche stile. E viceversa. È questo il caposaldo che Tucano Urbano, di stagione in stagione, cerca sempre più di rafforzare in tutte le sue collezioni. N’è una riprova il suo costante impegno sul fronte della certificazione dei capi, con un occhio sempre attento ai dettami di stile che emergono nelle principali metropoli italiane ed europee.

Basta passare in rassegna le principali novità autunno inverno 2021 2022 per vedere come i modelli più iconici del capospalla contemporaneo vengano perfettamente declinati in versione “dueruotistica” per mimetizzarsi nella giungla urbana.

Giacche moto Tucano Urbano inverno 2021: Stanley Park

Dopo il grande successo dei predecessori Central Park e Hide Park, il nuovo parka Tucano Urbano prende il nome da uno dei parchi più belli di Vancouver. E, non a caso, diventa più rude al tatto per affrontare il freddo polare. Caldo, caldissimo, Stanley Park è realizzato in un robusto tessuto twill di cotone e poliestere; è 100% impermeabile e traspirante grazie alla costruzione Hydroscud; e, in quanto certificato moto CE in classe A secondo la normativa En17092, è armato di protezioni Comfort Protection System su spalle e gomiti, oltre a essere dotato sia di una tasca posteriore per alloggiare il paraschiena sia del sistema di connessione al gilet airbag Airscud.

Lo contraddistingue un avvolgente cappuccio staccabile e regolabile, decorato con un bordo in pelo sintetico anch’esso removibile che caratterizza inequivocabilmente lo stile del parka. Nelle giornate meno fredde, è possibile inoltre rimuovere la giacca interna termica trapuntata per non rinunciare neanche nella mezza stagione a quel particolare look casual che solo il parka dà.

Giacche moto Tucano Urbano inverno 2021: Washington e Bella

Sono i nuovi cappotti imbottiti, anch’essi certificati moto CE in classe A: una certezza di eleganza e funzionalità. Washington si contraddistingue per l’estrema sobrietà delle linee, per quanto il design minimalista nasconda la massima tecnicità richiesta dall’uso quotidiano delle due ruote. E, di fatti, il look rimane impeccabile anche quando piove, grazie alla costruzione Hydroscud che unisce il tessuto Oxford 300D alla membrana traspirante, antivento impermeabile a elevata colonna d’acqua e alle cuciture nastrate.

Anche la sicurezza c’è, ma non si vede. Si mimetizzano perfettamente le protezioni Comfort Protection System su spalle e gomiti. E si può ovviamente aggiungere un paraschiena oppure connettere il gilet airbag Airscud. È di taglio ¾ Bella: bella di nome e di fatto, grazie a quella pulizia delle forme che ne fanno un capo adatto a ogni occasione, da mettere tutto l’inverno, con o senza le due ruote. Nell’uso scooteristico è da indossare tassativamente con le protezioni Comfort Protection System inserite su gomiti e spalle, aggiungendo un paraschiena nell’apposita tasca sul retro.

Giacche moto Tucano Urbano inverno 2021: 4Stroke

Certificata moto CE in classe A e dotata del sistema Airscud Connection, 4Stroke è la giacca perfetta tutto l’anno, per i giri fuori porta, per

i quotidiani tragitti extra urbani o per i viaggi a lunga distanza, tanto più se in coppia .Come in tutti i capi Tucano Urbano, nella 4Stroke nulla è lasciato al caso: è realizzata in Oxford ad alta tenacità per una maggiore resistenza, ma l’interno maniche e il busto sono in softshell stretch per una migliore vestibilità; mentre i rinforzi sui gomiti sono in Ripstop antiabrasione.

Comfort termico e ventilazione sono fondamentali per una giacca polivalente come 4Stroke: per questo motivo, l’interno imbottito è staccabile e la “flap” che copre la cerniera è dotata di un ingegnoso sistema che permette di aprire una generosa presa d’aria su tutta la lunghezza frontale del capo. E se si vuole l’effetto tuta, si può agganciare 4Stroke al pantalone coordinato Pantamoto, realizzato con

gli stessi tessuti e stilemi estetici della giacca. Insomma, insieme promettono di diventare un must have per chi si muove sempre su due ruote.

Giacche moto Tucano Urbano inverno 2021: Ovetto

Traspirante e antivento, Ovetto, insieme alla sua versione lady Ovetta, è il nuovo softshell di Tucano Urbano certificato moto CE in Classe A, con protezioni Comfort Protection System su gomiti e spalle in dotazione e tasca per alloggiare il paraschiena. Cosa lo rende differente?

Le linee pulite ed essenziali – scelte per nascondere la tecnicità della costruzione – ne fanno un capo leggero, comodo e isolante. Perfetto sia per la moto sia per lo scooter, soprattutto nelle mezze stagioni, risulta ideale anche per il tempo libero.

