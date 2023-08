Tucano Urbano caschi moto estate 2023: i nuovi jet El’Max e El’City rispettano i nuovi parametri relativi agli accessori integrati nel casco (luci, Bluetooth, video-camera), hanno superato i nuovi test di impatto rotazionale, di punti di battuta su tutta la superficie della calotta, di decelerazione durante l’impatto, non solo ad alta ma anche a bassa velocità, di scalzamento dal davanti oltre che da dietro e, per finire, di controllo del flusso produttivo per evitare la contraffazione.

Tucano Urbano caschi moto estate 2023: El’Max e El’City

Ed ecco El’Max e il nuovo jet di Tucano Urbano in policarbonato che già nel nome vuole essere il massimo per chi che nella quotidianità percorre tragitti, anche extra urbani, di lunga-media lunghezza. Oltre alla massima sicurezza, El’Max dà un grandissimo comfort grazie all’interno in microfibra traspirante e anallergica con inserti in rete Aero 3D, grazie all’ampio spazio nella zona orecchie e, per finire, grazie alla ventilazione Clima System a 2 prese d’aria.

Non bastasse, El’Max è il massimo anche per la visibilità. Con la sua doppia visiera, una trasparente esterna e l’altra scura parasole interna, è il casco perfetto sia d’inverno che d’estate. Disponibile in nero opaco e in due colori lucidi, bianco e giallo fluo.

La città è tutta invece di El’City, il nuovo casco jet in policarbonato, con doppia visiera e ventilazione Clima System a 3 prese d’aria, pensato proprio per chi si muove quotidianamente nella giungla urbana. È proposto in tre tinte assolutamente metropolitane: verde airborne, grigio moondust e l’immancabile nero.

