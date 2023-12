Regali di Natale Tucano Urbano: dicembre è il mese in cui il traffico impazza, ma è anche il momento ideale per scegliere la sostenibilità, preferendo le due ruote per muoversi nell’ambiente urbano durante le festività. Tucano Urbano propone una gamma di prodotti innovativi e riscaldanti, perfetti come idee regalo per affrontare il freddo invernale.

Regali di Natale Tucano Urbano: protezione da testa a piedi

Tucano Urbano propone soluzioni che proteggono le parti del corpo più esposte al freddo, come il collo, le mani e la schiena, con prodotti alimentati tramite Power Bank o batteria, per regolare la temperatura secondo le proprie esigenze.

Il Neckwarm è un’ottima scelta per chi cerca di mantenere il collo al caldo. Questo scaldacollo in fleece, dotato di un sistema riscaldante, è alimentato tramite Power Bank, con un pulsante d’accensione posizionato sul colletto per un facile accesso. È ideale non solo per i motociclisti, ma anche per chi soffre di problemi cervicali.

I guanti riscaldanti Seppiawarm Hydroscud sono certificati CE per moto, con protezione morbida sulle nocche, una membrana impermeabile e traspirante, e tre livelli di temperatura regolabili. Sono alimentati da batterie a litio ricaricabili e sono particolarmente adatti per chi usa lo scooter.

Il modello Hydrowarm Hydroscud condivide le stesse caratteristiche tecniche ma si distingue per il suo design sportivo, ideale per i motociclisti.

La cintura lombare riscaldante Cintukawarm offre non solo calore ma anche supporto ergonomico. È costruita in nylon Oxford ad alta tenacità con interno in rete Aero 3D per una distribuzione uniforme del calore. Regolabile sui fianchi e liberabile dagli inserti rigidi sul dorso, è un’ottima soluzione per proteggere la schiena dal freddo.

Infine, per mantenere la sella calda, Coolwarm è un coprisella riscaldato universale, realizzato in nylon Oxford, con sistema riscaldante USB compatibile con Power Bank. Dotato di un cuscinetto in rete Aero 3D e di una membrana impermeabile, Coolwarm è perfetto per mantenere la sella calda e asciutta.

Queste idee regalo firmate Tucano urbano sono non solo pratici, ma anche ideali per rendere i viaggi invernali in moto o scooter più confortevoli e sicuri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD