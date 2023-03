New Era Always On Side: la collezione dal sapore retrò dedicata al baseball

New Era Always On Side: il brand ha scelto di festeggiare i suoi più di 100 anni con una collezione davvero vasta di capi di abbigliamento e berretti. Congiuntamente al lancio della campagna stagionale Always On Side, New Era desidera riportare l’iconico logo della bandierina NE in primo piano.

New Era Always On Side: la nuova collezione

Proseguendo sul tema retrò, i nuovi modelli di cappelli e berretti includono l’iconico 9Twenty e cappelli bucket in cotone nella combinazione di colori beige e blu navy, oltre a molteplici applicazioni ricamate dedicate al baseball, su cui spicca la città natale di New Era, Buffalo, nello Stato di New York. Infine, per dare risalto al brand New Era, la collezione è completata da una serie di cappellini 9Twenty nei colori classici con il logo New Era in corsivo sulla corona.

Traendo ispirazione dalla sua lunga storia e dal suo legame con il mondo del baseball, la collezione include una selezione di proposte dal sapore retrò, quali una varsity jacket, magliette a righe e t-shirt con applicazioni grafiche vintage.

La varsity jacket richiama lo stile del modello 9Twenty con badge che rendono omaggio alla storia del brand, con una grande “N” che abbellisce il lato anteriore sinistro per dare ancora più risalto al nome del brand. Le t-shirt a righe sono proposte in una tonalità terra, con una base di marrone e strisce arancioni; mentre le t-shirt nere e gialle completano la collezione con grandi stampe grafiche sul retro dove campeggiano ancora una volta il logo New Era dal sapore retrò e i loghi delle squadre.

