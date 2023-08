Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 in diretta su TV8, Sky e Now

Ecco gli orari della MotoGP oggi Silverstone 2023 in diretta su TV8, Sky e Now, nono appuntamento della stagione 2023.

L’intero weekend del GP di Inghilterra Mondiale sarà trasmesso in diretta live su TV8, Sky e in streaming su Now. Il leader della classifica è Pecco Bagnaia, con un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin (Pramac) e di 36 su Marco Bezzecchi (MooneyVR46).

Le attenzioni sono rivolte al nuovo format delle prove libere, in cui soltanto le FP2 decreteranno i migliori 10 qualificati al Q2, la seconda fase delle qualifiche. Finora, si considerava la classifica combinata dei migliori tempi delle prime due sessioni. Da Silverstone, le FP1 (così come le Libere 3) serviranno ai piloti per impostare la moto e prendere confidenza con il tracciato.

Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 live su TV8

Oggi Sabato 5 Agosto

Ore 11:50 Qualifiche MGP

Ore 12:45 post qualifiche MGP

Ore 13:10 Moto E – Race 1

Ore 13:30 Paddock Pre qualifiche Moto3-Moto2

Ore 13:50 Qualifiche Moto3

Ore 14:45 Qualifiche Moto2

Ore 15:30 Paddock Pre Sprint MGP

Ore 16:00 Sprint MotoGP

Ore 16:45 Paddock Post Sprint

Ore 17:10 Moto E – Race 2

Domenica 6 Agosto

Ore 11:00 MGP Rider Fan Parade

Ore 11:45 Paddock Pre Gara Moto3

Ore 12:15 Gara Moto3

Ore 13:15 Paddock Post Gara Moto3

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 Gara MotoGP

Ore 15:30 Gara Moto2

Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 live su Sky e Now

Sabato 5 agosto

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 13.05: Moto E – Race 1

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.40: qualifiche Moto2

Ore 15.55: Sprint MotoGP

Ore 18.30: Moto E – Race 2 in differita

Domenica 6 agosto

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 12.15: gara Moto3

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.30: gara Moto2

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.