New Era Neon Lights: ricami fluo per la nuova collezione NBA

New Era lancia la collezione Neon Lights.

New Era Neon Lights: e luce fu. Ispirata alle luci fluorescenti dei panorami urbani, la linea Neon Lights (NBA) New Era dona un tocco iper-futuristico agli emblemi del basket più noti. Sul campo da gioco, per strada e ora anche nei luoghi delle squadre più amate dell’NBA.

Ispirati alle insegne che di notte illuminano il paesaggio metropolitano, i modelli Neon Lights (NBA) portano i simboli delle squadre a un nuovo livello, con un ricamo fluo che spicca su sfondi scuri e blocchi di colore.

Audace ma discreta, questa linea di t-shirt, canotte, felpe con cappuccio e berretti 9Forty dona nuova linfa a simboli iconici. I loghi spiccano in primo piano, esaltati da un motivo aureola che contorna i colori classici.

Il classico abbinamento di viola e giallo dei L.A. Lakers risalta con più piglio, mentre il bianco è ancora più splendente per Chicago Bulls e L.A. Clippers. La bandiera New Era è come sempre a sinistra, in un colore abbinato che non passa inosservato.

New Era Neon Lights: la collezione, tutte le foto

Dal 1920, New Era realizza i migliori berretti al mondo, con sapienza artigianale. Oggi, con l’aggiunta di linee di abbigliamento e accessori, il marchio è leader del mercato tra gli amanti dello sport, della vita all’aria aperta e dello street style in tutto il mondo.

