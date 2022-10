Tecnorib Fort Lauderdale International Boat Show 2022: il licenziatario del marchio Pirelli per gommoni, esordisce al più grande e importante Salone nautico americano e vi espone Pirelli 42, il primo modello della rivoluzionaria linea Walkarounds, equipaggiato con una potente tripla motorizzazione Mercury Racing 450 per una potenza totale di 1350 cavalli.

Tecnorib Fort Lauderdale International Boat Show 2022: Pirelli 42, caratteristiche

Disegnato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team, da anni punto di riferimento nel mondo delle barche da competizione e ormai storico partner di TecnoRib, Pirelli 42 è oggi affiancato da altri due modelli, il Pirelli 35 e il Pirelli 50, ed è uno degli esemplari che meglio rappresenta la filosofia del cantiere che progetta e produce i gommoni a marchio Pirelli, sinonimo di potenza ed eleganza nel mondo intero.

Il look aggressivo con dettagli raffinati firmato da Ted Mannerfelt per dare l’impressione di una barca veloce anche quando è ferma sorprende per gli ampi spazi a bordo e ben si sposa con l’offerta di prestazioni superiori ai 60 nodi e un’ottima tenuta di mare in qualsiasi condizione.

Destinato a un uso versatile, per la crociera giornaliera o anche come shadow boat per superyacht, questo modello interpreta al meglio l’evoluzione dello stile e della filosofia del cantiere milanese. È lungo 13,1 metri, per una larghezza di 4,1 metri e offre una vita di bordo di grande comodità, grazie ai due prendisole e all’ampiezza della zona giorno con tavolo esterno.

Come dice il nome della gamma, c’è un camminamento continuo, senza interruzioni, che permette di muoversi con grande comodità (il prendisole di prua è stato collocato sulla tuga e, all’estrema prua si trova un divanetto lineare affacciato verso poppa e poi il gavone dell’ancora con il verricello). La postazione pilota e copiloti è protetta dal parabrezza che prosegue fino a diventare un tutt’uno con il T-Top.

Il sottocoperta, infine, offre una dinette trasformabile e un bagno di generose dimensioni.

La carena planante con pattini longitudinali e doppio redan combina il massimo grado di stabilità e sicurezza a performance eccezionali. Per quel che riguarda la motorizzazione, all’armatore è data la possibilità di scegliere tra diverse potenze, sia a diesel che a benzina, a seconda delle velocità che si desidera raggiugere. L’esemplare esposto monta una tripla motorizzazione firmata Mercury Racing da 450 cavalli ciascuno, progettati specificatamente per ottenere prestazioni e potenza senza precedenti, grazie al miglior rapporto peso-potenza del segmento in un formato compatto. La velocità massima con questi motori supera i 60 nodi.

