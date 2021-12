Nuovo Tecnorib Pirelli 42: il maxi rib dall’impronta sportiva

Il Pirelli 42 è stato progettato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team.

Nuovo Tecnorib Pirelli 42 – Il più recente RIB prodotto da TecnoRib, licenziataria ufficiale dei gommoni a marchio Pirelli, è una walkaround dal look aggressivo con dettagli raffinati. Privilegia gli spazi aperti, dalla sorprendente zona giorno al divano di prua, e offre un’ampia gamma di possibili motorizzazioni.

Il Pirelli 42, che ha debuttato al boot di Düsseldorf 2020, è stato progettato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team e sarà destinato a un uso versatile, sia come shadow boat o day cruiser.

Nuovo Tecnorib Pirelli 42: caratteristiche

Walkaround che unisce personalità e carattere, Pirelli 42 interpreta l’evoluzione dello stile e della filosofia dei maxi rib del cantiere milanese e rappresenta un nuovo passo avanti del processo creativo iniziato con il Pirelli 1400.

Pirelli 42 consente di accogliere a bordo numerosi ospiti in totale comfort. Caratterizzato dal connubio tra sportività, comfort e design, è pensato come imbarcazione destinata sia all’uso giornaliero e per crociere di medio corso sia come shadow boat. È possibile installare motorizzazioni di diverse potenze, sia a diesel che a benzina, con una potenza massima prevista di 900 cavalli.

E’ lungo 13,1 metri, per una larghezza di 4,1 metri, ed è stato disegnato e realizzato con l’intento di garantire una vita di bordo all’insegna del relax e della comodità. Per questo è provvisto di prendisole a prua e poppa, di zona giorno con tavolo esterno e, infine, di un sottocoperta con dinette trasformabile e bagno.

È possibile installare motorizzazioni di diverse potenze, sia a diesel che a benzina, con una potenza massima prevista di 900 cavalli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.