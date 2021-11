Pensato sia in versione fuoribordo sia entrofuoribordo per chi va alla ricerca di una navigazione stabile e sicura ma al tempo stesso emozionante e adrenalinica.

Pirelli 35 è il walkaround dalla carena con doppio step e linee aerodinamiche e grintose firmate per TecnoRib dallo studio svedese Mannerfelt Design Team. Offre un design moderno, una grande attenzione per gli accessori di bordo e la possibilità di customizzare diverse dotazioni.

Nato dalla collaborazione tra TecnoRib, licenziatario ufficiale dei gommoni a marchio Pirelli, e Mannerfelt Design Team, Pirelli 35 è una barca fortemente voluta da Gianni De Bonis, Managing Director di TecnoRib.

Pirelli 35: caratteristiche

Pirelli 35 è quindi un walkaround di 11,2 metri di lunghezza (per una larghezza di 3,80 metri) con carena planante a step che combina il massimo livello di stabilità e sicurezza a prestazioni eccezionali con una velocità massima superiore ai 50 nodi. La barca conferma anche la volontà d’innalzare il livello di eleganza di questa fascia di prodotto, con un’attenzione puntuale al design e un’estrema cura dei dettagli.

Pirelli 35 si presenta dunque con un profilo grintoso dalle linee slanciate. Il comodo camminamento perimetrale, caratteristico dei walkaround, assicura un’estrema godibilità degli ambienti esterni, che offrono ampi spazi prendisole sia nella zona di prua, arredata anche con un divanetto, che a poppa, dove un tavolino offre la possibilità di pranzare all’aperto. Tra il prendisole e il divanetto a prua c’è spazio per muoversi senza ostacoli.

Gli interni prevedono poi una grande dinette trasformabile e, su richiesta, un locale bagno separato, tanto da rendere questo modello perfetto per crociere a corto e medio raggio. Il Seadek, materiale con cui è rivestita la coperta, restituisce una sensazione di morbidità e di comodità uniche. Le specifiche di questo prodotto lo rendono altamente resistente, facilmente lavabile e con una notevole tenuta. A richiesta il Pirelli 35 può essere rifinito anche con il teak tradizionale.

La navigazione promette performance di alto livello e grande stabilità sull’acqua in diverse condizioni meteomarine, e una guida comoda e riparata, grazie alla struttura che protegge la postazione di guida con la seduta a due posti, strutturata come un unico blocco che dal parabrezza prosegue trasformandosi in T-Top. Il comfort è garantito anche dall’altezza delle fiancate, che offrono buona protezione dagli eventuali schizzi e sicurezza negli spostamenti a bordo. I passavanti laterali sono larghi, mentre all’interno delle fiancate il lungo tientibene in acciaio inox non visibile dall’esterno risulta molto utile negli spostamenti.

PIRELLI 35 è disponibile sia in versione fuoribordo sia in versione entrofuoribordo e potrà essere motorizzato a seconda delle richieste dei suoi armatori. La potenza prevista va da un minimo di 600 a un massimo di 700 cavalli nella versione a benzina, mentre la versione diesel parte da 600 cavalli di minima fino a 640 di massima.

