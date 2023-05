Salone Nautico Venezia 2023 Ferretti Group: da oggi fino al 4 giugno, il gruppo Ferretti celebra la sua quarta partecipazione consecutiva al salone nautico con una flotta spettacolare di dieci magnifiche barche, tra cui spicca il wallywhy150, modello realizzato dall’esperto team di Wally-Ferretti Group Engineering in collaborazione con lo Studio Vallicelli Design, che ne ha firmato l’elegante e innovativo design interno.

L’ultimo straordinario capolavoro della gamma wallywhy è caratterizzato da aree esterne senza precedenti e in particolare da un ponte superiore eccezionalmente esteso che offre uno spazio riparato equivalente a quello di uno yacht di 40 metri.

Ferretti Group espone anche una splendida selezione di barche:

Anche in occasione del Salone Nautico di Venezia, Ferretti Group rinnova la collaborazione con prestigiosi marchi del lusso italiani e internazionali. Dolce&Gabbana firma le divise tailor-made dello staff. Tra i partner locali si segnalano il Teatro La Fenice e l’Hotel Gritti Palace, che ospita sulla sua iconica terrazza la Riva Lounge; Lavazza offre momenti rigeneranti a base di avvolgenti miscele di caffè mentre Range Rover è partner ufficiale automotive; ai brindisi pensa La Scolca con una raffinata selezione di vini mentre Aperol presenterà i suoi più celebri signature cocktail; Seabob espone le magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzate ad hoc per i brand del Gruppo; Frette e Roda sono partner esclusivi per i complementi d’arredo; Culti inebria con le sue intriganti essenze per ambienti; Venini espone una selezione di pregiati lampadari in vetro di Murano; Zanta mette a disposizione i suoi pianoforti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.