In Hyundai vorrebbero mandare in produzione la N Vision 74

Sono in tanti a voler vedere su strada la Hyundai N Vision 74, una concept car che è stata apprezzata ovunque. Ebbene, un dirigente della casa coreana che gestisce il reparto N, intervistato da The Autopian, ha espresso il proprio entusiasmo per poterla vedere in produzione.

E’ Till Wartenberg, vice presidente del reparto N e delle attività sportive di Hyundai, ad esprimere la propria passione per la concept car sportiva.

“Il mio desiderio personale è di produrla”, ha detto Wartenberg a The Autopian. “Inizialmente, sarebbe probabilmente un investimento, ma se potessimo vedere questo veicolo in produzione e poi vedere le persone acquistarlo, sarei molto felice”. Il prezzo? Ipoteticamente potrebbe essere molti vicino a quello della Corvette Z06, ovvero attorno ai 120.000 euro.

No, non si tratta affatto di una conferma ufficiale. E’ solo una opinione personale di Till Wartenberg , ma è interessante osservare come qualcuno in Hyundai sia interessato a esplorare la possibilità di portare sul mercato un’auto sportiva alimentata a idrogeno.

Va detto che il design della Hyundai N Vision 74 è splendido, con le sue linee vintage rinfrescate dai gruppi ottici Parametric Pixel, dai cerchi e dalla tecnologia che ne fanno quasi un’operazione di restomod. La vettura ha infatti ereditato la superficie pura, il profilo dinamico, persino il colore e l’iconico montante B della concept Pony Coupé del 1974 disegnata da Giugiaro, per riflettere il rispetto e l’apprezzamento per la dedizione e la passione dietro a questo modello.

La tecnologia di bordo vede un cockpit tutto incentrato sul conducente, con miscela di elementi storici e moderni: il cluster è digitale, ma i pulsanti sono analogici.

L’auto è lunga 4,9 metri, larga 1,9 e alta appena 1,3, mentre il passo è di 2,9. E’ il primo laboratorio ad alte prestazioni basato sul sistema di celle a combustibile a idrogeno più avanzato mai progettato da Hyundai N.