Ferretti Yachts 1000 Skydeck si presenta con un upper deck completamente rinnovato, per creare un ambiente chiuso e protetto, da vivere in ogni momento dell’anno. Uno spettacolare cielo in una stanza. Il varo della prima unità del nuovo modello è previsto per l’estate 2023, mentre il debutto ufficiale avverrà in occasione del Fort Lauderdale International Boat Show 2023.

Frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il concept degli interni, Ferretti Yachts 1000 Skydeck esalta i valori di comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità tipici del brand.

Ferretti Yachts 1000 Skydeck: caratteristiche

La grande novità è l’upper deck completamente chiuso da vetrate, connesso al sun deck da una porta scorrevole in vetro a tutta altezza: nasce così un vero e proprio secondo salone, da vivere appieno in qualsiasi condizione, in ogni momento dell’anno e della giornata. In totale continuità con gli ambienti interni, è arredato con le stesse essenze dove a dominare è un gioco di contrasti tra toni caldi e nuance più chiare e delicate.

Il nuovo Skydeck è un ambiente luminoso, riparato e multifunzionale, sfruttabile in ogni momento dell’anno e della giornata nel massimo confort inoltre può disporre di aria condizionata. L’accessibilità al ponte è possibile sia dall’interno, attraverso la plancia di comando, sia dall’esterno attraverso la scala che lo connette al pozzetto, e dispone di una porta laterale per accedere all’area di prua.

Anche la terrazza esterna è uno spazio accogliente e conviviale, grazie a un mobile bar in vetroresina con sgabelli, mentre l’area più a poppa può essere allestita con mobili free standing, personalizzando l’ambiente in base al gusto dell’Armatore.

In continuità con Ferretti Yachts 1000, la nuovissima versione Skydeck è molto versatile, grazie a soluzioni progettuali e di interior design pensate per adattarsi alle diverse esigenze.

Il profilo esterno è dominato da linee sportive, mentre comfort e benessere sono le caratteristiche chiave degli spazi outdoor così come di quelli indoor. Qui il design sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.