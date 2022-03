Classifica MotoGP 2022 con mondiale piloti e costruttori

La classifica MotoGP 2022 piloti e costruttori aggiornata con i risultati di tutti i Gran Premi del mondiale della stagione 2022.

Ecco la classifica MotoGP 2022 del mondiale orfano di Valentino Rossi ma che sta regalando emozioni e classifica inedita. Il maltempo della domenica di gara che ha condizionato il Gran Premio di Indonesia ha stravolto le gerarchie in pista.

Tuttavia si è delineata una classifica piloti del tutto inedita: Enea Bastianini (Gresini Racing) grazia alla vittoria in Qatar e all’undicesima posizione nel GP di Mandalika di ieri, guida la classifica con 30 punti. Sorprende la KTM che, grazie alla vittoria di ieri di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) guida la classifica costruttori con 45 punti. Prossima tappa del Calendario MotoGP 2022, il GP di Argentina il 3 aprile.

Classifica MotoGP 2022 Piloti

Ecco la classifica piloti dopo due GP, aggiornata al 20 marzo.

Pos. Pilota Punti 1 Enea Bastianini 30 2 Brad Binder 28 3 Fabio Quartararo 27 4 Miguel Oliveira 25 5 Johann Zarco 24 6 Aleix Espargaro 20 6 Alex Rins 20 6 Joan Mir 20 6 Pol Espargaro 20 10 Franco Morbidelli 14 11 Jack Miller 13 12 Marc Marquez 11 13 Takaaki Nakagami 6 13 Darryn Binder 6 15 Luca Marini 5 16 Maverick Vinales 4 17 Alex Marquez 3 18 Andrea Dovizioso 2 19 Remy Gardner 1 19 Francesco Bagnaia 1

Classifica MotoGP 2022 Costruttori

Ecco la classifica costruttori dopo due GP, aggiornata al 20 marzo.

Pos. Costruttore Punti 1 KTM 45 2 DUCATI 41 3 YAMAHA 27 4 SUZUKI 21 5 HONDA 20 6 APRILIA 20

